Šokantno priznanje američkog vojnog vrha (video)

Ministarstvo odbrane Amerike prvi put je zvanično i eksplicitno potvrdilo da se bavi ispitivanjem „neidentifikovanih vazdušnih fenomena“.

Američka vojska ispitivala je, a i dalje ispituje prijave neidentifikovanih letećih objekata (NLO), prvi put je priznao Pentagon.

Tom potragom za mogućim vanzemaljskim letelicama bavila se tajna inicijativa pri Ministarstvu odbrane SAD nazvana Napredni program identifikacije pretnji u vazdušnom prostoru (AATIP), koja je ugašena 2012.

„Ministarstvo odbrane jeste ispitivalo i istraživalo neidentifikovane vazdušne fenomene. To radimo i dalje. Moramo da identifikujemo sve letelice koje operišu u našem vazdušnom prostoru, ali i da identifikujemo bilo kakve strane aktivnosti koje mogu biti pretnja po našu domovinu. Ministarstvo će nastaviti da ispituje, mada u normalnim procedurama, sve izveštaje o neidentifikovanim letelicama sa kojima se susretnemo, a sve kako bismo sprečili bilo kakvo strateško iznenađenje naših neprijatelja“, rekao je za „Njujork post“ Kristofer Šervud, portparol Pentagona.

Nik Poup, bivši britanski oficir zadužen za ispitivanje NLO, kaže da je ovo bombastično priznanje.

„Zvaničnici su uvek bili pažljivi da u objašnjenjima istaknu da ispituju samo sledeću generaciju aviona, projektila i dronova. Ovo priznanje jasno ukazuje na to da su ispitivali ono što javnost naziva NLO. Naravno, zbog tereta tog termina, iskoristili su konstrukciju ’neidentifikovani vazdušni fenomeni‘“, rekao je on.

