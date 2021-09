Španski biskup napustio službu, zaljubio u autorku erotskih romana (foto)

Španski biskup, egzorcista (isterivač đavola) Havijer Novel, objavio je da se povlači sa mesta biskupa Solsone u Kataloniji, jer želi da započne novi život iz strogo ličnih razloga.

An ultra-conservative Spanish bishop and exorcist has resigned to start a new life with his partner.

Xavier Novell, 52, announced last month that he was resigning as bishop of Solsona in Catalonia to start a house with Silvia Caballol, a divorcee and mother of two @ MailOnline pic.twitter.com/Z0lCQSN505

