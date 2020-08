„Sram vas bilo“: Izbacili majku sa šestoro dece iz aviona (video)

Putnica Čaja Bruk izbačena je iz aviona na putu iz Njujorka, dok je putovala sama sa svojih šestero dece, a razlog tome bio je to što njena dvogodišnja ćerka nije nosila masku.

Ova majka je, kako prenosi yumama.com, na svom Fejsbuku objavila snimak incidenta koji je za manje od 24 sata imao više od 2.400 pregleda.

‘YOU HAVE TRAUMATIZED MY CHILDREN’: A mother with six children says she was forced off a JetBlue flight in Orlando because she couldn’t get her 2-year-old daughter to put on a face mask.

