Sprečite komarce da vas ujedaju tokom noći: 8 trikova koji provereno deluju

Na našu žalost, komarci su naročito aktivni tokom letnjih večernjih sati. Skoro 80 posto uboda komaraca koji prenose malariju događa se dok su ljudi u krevetu, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences USA. To znači da su najaktivniji u zoru i uveče, iako će vas rado ubosti kad god im se ukaže prilika. Ipak, dobra vest je da možete sprečiti ubode komaraca dok spavate.

Mreža

Kod nas nisu toliko uobičajene, ali mreže protiv komaraca (i drugih insekata), posebno one koje su tretirane insekticidom, jedan su od najefikasnijih načina za sprečavanje uboda komaraca, pokazala je metaanaliza objavljena u Međunarodnom časopisu za istraživanje okoline i javno zdravlje. Ako se pravilno koristi, ona je jeftin i pouzdan način sprečavanja uboda insekata, kaže Džozef M. Konlon, medicinski entomolog i tehnički savetnik u Američkoj asocijaciji za kontrolu komaraca.

Neka vaše dvorište ne bude privlačno komarcima

Dobra ideja je da učinite sve što je u vašoj moći kako bi vaš dom i dvorište bili manje privlačni komarcima. Rešite se stajaće vode, uključujući kante ili bazene za decu. Prošetajte svojim domom i zatvorite sve praznine na prozorima ili vratima. Ako živite u području sklonom komarcima, razmislite o zaprašivanju dvorišta.

Obucite čarape

Zvuči kao čudan savet, ali se čini da je efikasan. Smrdljiva stopala su poput slatkog parfema gladnim komarcima, kaže Konlon. Tuširanje pre spavanja može vam pomoći da smanjite „zov mirisa“, a prekrivanje stopala čarapama onemogućiće komarce da dođu do njih.

Stavite malo parfema

Cvetni, voćni miris parfema komarce je držao podalje oko dva sata, što znači da je delotvoran skoro poput specijalizovanih sprojeva. Osim toga, prema studiji iz 2015. objavljenoj u časopisu Journal of Insect Science, takvi parfemi su se pokazali efikasnijim od mnogih prirodnih sredstava.

Nosite duge pidžame

Manje gole kože znači manje prostora do kojeg komarac može doći. Nosite duge pantalone, duge rukave i čarape i proverite da li su uski oko gležnjeva, zglobova i vrata kako se komarci ne bi uvukli. Uz to, razmislite o svetlim bojama, savetuje The Healthy.

„Crvena, mornarsko plava i crna su tri najgore boje kada je reč o pokušaju izbegavanja komaraca. Bilo šta tamno privući će ih mnogo više nego svetlije nijanse“, kaže doktor nauke i entomolog Kevin Čan za Mosquito Squad.

Upalite ventilator

Ako ventilator držite uz krevet, on vam može pomoći da komarce zadržite što dalje. To je potvrdilo i istraživanje objavljeno u Journal of Medical Entomologyju.

Naime, komarci su slabi letači pa pronalaze svoje mete prema mirisu i ugljen-dioksidu koji izdišete, a duvanje ventilatora im to otežava.

Tuširajte se pre spavanja

Jedan od razloga zbog kog su ljudi meta komaraca je miris njihovog znoja, što bi moglo imati veze s mlečnom kiselinom u njemu. Naravno, važno je i potpuno se osušiti peškirom pre odlaska na spavanje.

Eterična ulja

Limun, cimet i eukaliptus su eterična ulja koja mogu odvratiti komarce, pokazalo je istraživanje objavljeno u BioMed Research International. Ali, obavezno razredite eterično ulje vodom pre nego što ga poprskate po spavaćoj sobi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.