Srpkinja pokazala šta sve nosi na plažu od hrane: ‘Ovo je strašno, ko to nosi na more?’

Svake godine, tema tzv. „paradajz turizma“ postane aktuelna, naročito kada turisti iz Srbije i okolnih zemalja, završe na društvenim mrežama zbog svojih specifičnih postupaka i ponašanja na letovanjima u Crnoj Gori, Grčkoj ili Hrvatskoj. Razlog su često različiti pristupi trošenju novca tokom odmora.

Jedna Srpkinja, koja na TikToku ima skoro 20.000 pratilaca, nedavno je izazvala veliku pažnju svojom pripremom jela za predstojeće letovanje. Naime, odlučila je da, verovatno u nameri da uštedi i na novcu koji bi potrošila u restoranima ili primorskim marketima i na vremenu koje je potrebno za kuvanje, prvi put sve obroke pripremi unapred kod kuće, zamrzne ih, i tu smrznutu hranu ponese na more. Video njenih priprema izazvao je pretežno burne reakcije.

Koristeći pseudonim @_tetka na spomenutoj društvenoj mreži, ova devojka prikazala je kako priprema razna jela poput graška, pasulja, gulaša i bolonjeza. Pratioci su joj dali dodatne savete, uključujući predlog da zamrzne šnicle spremne za pohovanje, dok su je upozorili da ne sprema velike količine graška jer „nije dobar kad se odmrzne“. Video je dosad prikupio skoro 300.000 pregleda i preko 300 komentara, a većina reakcija na njen postupak bila je negativna.

‘Ko to nosi na more’?

„Kakav ti je to odmor“, „Je li realno da nosite zamrznutu hranu na more? Na more se ide da se uživa, a ne kuva ili podgreva. Ima toliko restorana. Strašno“, „U zadnjih 20 godina nisam poneo gram hrane na more. Ovo je bez veze“, „Razumem sve, ali ljudi, neko stvarno pohuje na moru, u apartmanu u kojem spava? Kao, miris mora i spaljenog ulja na jastuku?“, „Katastrofa, bolje ti ne idi na more“, bili su neki od negativnih komentara ispod videa.

Naravno, bilo je i onih koji su podržali ovakav vid pripreme hrane za letovanje, te su podelili svoja iskustva.

„Meni su i punjene paprike bile dobitna kombinacija dok su mi deca bila mala. Sad vidim da i moja snaja to radi i da su svi zadovoljni“, „Super ideja. Retko nešto zamrznem i nikad ne nosim zamrznutu hranu, a značilo bi mi“, „Sve osim krompira je super. Pravim stalno bolonjeze, grašak, gulaš, šnicle za po, rolate. Napomena, samo nemojte dva puta zamrznuti. Srećno“, pisali su oni koji su želeli da podrže njen vid uštede novca tokom letovanja.

