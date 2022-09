Srpkinja se od milijardera razvela za 58 sekundi, a razlog je bio bizaran (foto)

Slavica Eklston postala je najbogatija Hrvatica onog trenutka kada je Berni Eklston pristao na razvod. Međutim, ubrzo nakon razvoda Berni se snašao i nastavio svoj život bez problema.

3. Bernie and Slavica Ecclestone: The 2009 divorce between billionaire Bernie Ecclestone and wife Slavica is believed to have seen Slavica receive $1.2 billion as settlement package. pic.twitter.com/xboYnZagSt — RootsTv (@rootstvnigeria) April 5, 2019

Ćerka Jove Radića i Ljubice Mailć, srpskog porekla, koja je odrasla u Rijeci, upoznala je milijardera Bernija Eklstona na trci Formule 1981. godine u Monci. Organizatori ovog sportskog događaja angažovali su ju da reklamira poznatu sportsku odeću.

„Proklinjala sam i vrućinu i trku i sela na neki zidić da zapalim cigaretu. Čim me je video, pozvao me je u svoj Moto-hotel. Bila je to njegova pokretna kancelarija u luksuzno opremljenom autobusu. Pozvao me je na piće, ali nismo mogli previše da razgovaramo jer ja nisam znala engleski, a on nije znao italijanski jezik. Ostavila sam mu broj telefona, ali onaj pogrešan. Morao je da okrene pola sveta da bi došao do mog broja i za nekoliko dana uspeo je da me pronađe“, ispričala je Slavica u jednom intervjuu devedesetih.

Slavica je 1985. postala gospođa Eklston, prezime je zadržala i nakon razvoda koji je usledio 2009. godine.

Slavica je prezirala Bernija zato što previše radi, a živi kao da nema ništa. U njihovoj kući nije bilo luksuznih vina, već samo običnog piva. Nije bilo nikakvih delikatesa jer je on bio najsrećniji kada pojede jaje i tost.

Slavica je želela da uživa u novcu, pa je 2004. godine kupila torbicu za 50.000 evra. Nerviralo je i to što Berni kupuje na rasprodajama. Iako je Slavica, kako piše u biografiji, bila ljubomorna i nasilna, Berniju nije padalo na pamet da je ostavi.

Los divorcios más caros de los famosos Bernie y Slavica Ecclestone https://t.co/q5JBv62pS5 pic.twitter.com/gMjlSpNFoq — LATIN MUSIC TV RD (@LATINMUSICTVRD) April 8, 2017

Sa osmehom na licu je podnosio komentare okoline da je Slavica viša od njega 20 centimetara, ali da su jednake visine kad on stane na novčanik. Berni je želeo da Slavica bude finansijski obezbeđena.

Ona nikad nije bila spremna na kompromise, a kad bi popila, bila je uverena da je Berni vara.

„Slavica zna da bude teška, ali je svejedno fenomenalna majka i moralna žena, koja nikad nije imala mašinu za pranje posuđa, a ni dadilju“, rekao je Berni za bivšu suprugu, kojoj je želeo da udovolji na sve načine.

Brak je počeo da im se raspada nakon njenog 50. rođendana. Ona je bila sve nezadovoljnija.

Brakorazvodna parnica 11.marta 2009. godine trajala je tačno 58 sekundi, koliko je bilo potrebno da sudija pročita presudu. Brzo i lako su se dogovorili oko podele imovine. Slavici je pripalo više od milijardu dolara vrednih nekretnina i deo deonica, čime je zaradila titulu najbogatije Hrvatice.

Otkrila je jednom da njoj i Berniju nisu presudile ni prevare, ni novac, ni razlika u godinama, ni u visini, već činjenica da je on jednostavno bio previše zaljubljen u svoj posao.

„Šta sam imala od njega? Dolazi s posla posle osam, večera i ode na spavanje. Čak i ako je na odmoru, ne može dva minuta da provede u miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnim“, rekla je Slavica tad.

Međutim, Berni izgleda nije imao problem da nađe drugu preokupaciju kada ga je Slavica ostavila.

Ubrzo se oženio po treći put sa Fabijanom Flosi (45) koja mu je rodila sina. U momentu kada je Berni dobio sina Acea imao je 89 godina, a njegova najstarija ćerka je slavila 66. rođendan, piše Kurir Stil.

