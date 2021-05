Šta ljudi prvo kupe kad dobiju na lutriji?

Svake nedelje milioni ljudi širom sveta igraju loto u nadi da će osvojiti premiju i u sekundi postati milioneri.

San koji sanjaju milioni dosanjaju samo retki i samo će minimalni procenat ljudi moći da uživa ​​u nagradi im je donela bogatstvo. A kada san postane java, postavlja se pitanje – na šta prvo potrošiti novac? Britanci su uradili studiju kako bi istražili šta kupuju novopečeni bogataši.

Prvo u šta dobitnici lutrije ulažu su nekretnine. I to najčešće kuća s bazenom. Nakon toga najviše novca dobitnici na lutriji potroše na putovanja. To je najčešći poklon koji pobednici daju svojoj porodici ili prijateljima i to je prvi korak koji naprave u svom novom životu milionera.

Jedna od prvih investicija u materijalne stvari je kupovina luksuznog seta za šampanjac, odnosno čaša, kible za led i svega što je potrebno za uživanje u ovom piću. Bacanje starih čaša i kupovina novog kompleta sinonim je bogatstva. Takođe, potroši se mnogo novca za uređenje vinskog podruma.

Još jedan proizvod koji kupe svi dobitnici na britanskoj lutriji jeste kafe aparat. Reč je o modelima koji koštaju hiljade evra. Đakuzi je takođe na vrhu liste za kupovinu baš kao i sauna. Kupovina novog automobila tek je na devetom mestu najčešće ponavljanih želja među dobitnicima na lutriji. Deseti i poslednji hir novih milionera je dizajnerski nameštaj.

