Šta način na koji postavljate rolnu toalet papira govori o vama? Iznenadićete se

Kako okrećete rolnu toaletnog papira na držaču, prema gore ili prema dole? Rasprava o pravilnom postavljanju rolne papira prerasta polako u legendu.

„Gore ili dole?”, često je pitanje na društvenim mrežama, a očito je toliko važno da je dobilo čak i tekst na Vikipediji i postalo deo naučnih istraživanja.

Mišljenja o tome koji je način bolji su različita. Raspravlja se o estetici, gostoprimstvu, lakoći pristupa, kao i o čistoći i uštedi papira, lakšem odvajanju listića i kompatibilnosti sa kućnim ljubimcima, navodi Vikipedija.

Popularna američka stranica za savete o domaćinstvu “Pitajte En Landers” je napisala da je ta tema bila najkontroverznije pitanje u istoriji pisanja kolumne i da je generalno povećao broj odgovora.

Položaj prema gore smanjuje rizik da listići toaletnog papira dodiruju zid ili pozadinu na kojoj je pričvršćen držač, prenoseći tako prljavštinu i klice.

Osim toga, prvi list papira je naizgled lakše uočiti i uhvatiti ako je na vrhu nego ako je na dnu.

U nekim javnim WC-ima ili u hotelima čistačice takođe savijaju prvi list papira kako bi se pokazalo da je WC očišćen, a to je puno lakše učiniti ako je prvi lista na vrhu. Takođe, uzroci na papiru se obično izrađuju na način da se bolje vide s spoljne strane papira, odnosno na „gornjoj” poziciji, piše Vikipedia, a prenosi N1.

Osim toga, položaj prema gore prikazan je na ilustracijama prvog patenta za držanje toaletnog papira 1891. godine.

The original patent from 1891 for a toilet paper roll actually shows the correct rolling direction. pic.twitter.com/LdBCftEfip

— History Defined (@historydefined) December 21, 2022