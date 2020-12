Šta nas čini srećnijima – vreme ili novac?

Oni koji više cene vreme, kažu da imaju manje radnih sati na poslu

Kad imamo novca, nemamo vremena. Kad imamo vremena nemamo novca. Sve se vrti u krug, a mi se pitamo – gde je tu sreća?

Kako piše autorka sajta Biznis Insajder, njena koleginica odlučila je da koristi servis za pranje veša, iako je mislila da je to bacanje para. U jednom trenutku, shvatila je da je količina slobodnog vremena propocionalno vredna utrošenih para. NJeno iskustvo je najbolji primer svakodnevnog susretanja sa dilemom novac ili vreme.

Pitanje je: šta nas čini srećnijima na duže staze – novac ili vreme? Neka istraživanja daju preliminarne dokaze u korist onih koji više cene vreme. U istraživanju, koje je objavljeno u listu „Sošl Sajholodži end Personaliti Sajens“, naučnici su proučavali više od 4.600 ljudi – od studenata na koledžu u Kanadi, preko posetilaca kanadskog muzeja, do populacije odraslih u Americi, a sve u želji da vide šta je vrednije – novac ili vreme.

U nizu eksperimenata, učesnici je trebalo da biraju između dve opcije. Na primer: Da li bi izabrali jeftinjii let sa presedanjima, ili skuplji let koji vodi direktno do destinacije? Da li bi izabrali obrazovni program koji bi im omogućio plaćeniji posao sa više sati ili onaj koji vodi do manje plaćenog posla sa manje sati?

Naučnici su takođe pitali učesnike da odgovore na nekoliko pitanja koja bi otkrila koliko su srćni. Rezultati su pokazali da su učesnici bili prilično ravnomerno podeljeni oko toga da li su skloniji da vrednuju vreme ili novac, ali ljudi koji su veći prioritet dali vremenu delovali su srećnije.

Sreća se ne kupuje

Sa ovog stanovišta, nije jasno da li veće vrednovanje vremena nego novca direktno prouzrokuje ljude da budu srećniji – moglo bi da bude da srećniji ljudi imaju tendenciju da prioritet daju vremenu. Takođe je nejasno zašto je veće vrednovanje vremena u odnosu na novac povezano sa većom srećom, mada naučnici imaju neke ideje.

Na primer, oni koji više cene vreme kažu da imaju manje radnih sati na poslu. Tako da je moguće da provode više vremena na aktivnostima u kojima uživaju, kao što je druženje i vežbanje. Na kraju krajeva, ovi rezultati potkrepljuju teoriju da je novac važan, ali da verovatno ne može da kupi sreću.

