Šta ne smete da uradite ako vas ugrize zmija?

Stručnjaci ističu da u slučaju da naiđete na zmiju, nipošto ne bi trebalo da je dirate, već da je zaobiđete. Ako vas ometa u vašem prostoru, nazovite hitne službe.

U slučaju da ipak dođe do neželjenog ugriza zmije, preporučljivo je: odmah pozvati hitne službe, mirovati, imobilizovati ekstremitet na kojem je došlo do ugriza (čime se usporava širenje otrova u organizmu) i izvršiti što je moguće brži transport do medicinske ustanove. Istovremeno, ne treba se: podvezivati ugiženi ud, zarezivati rana, isisavati otrov, niti se stavljati led na mesto ugriza.

Bitno je imati na umu da:

– zmije neće napasti i pokušati da ugrizu, ako se same ne osete ugroženo i preplašeno,

– za vreme boravka u prirodi potrebno je koristiti odgovarajuću obuću, odeću i opremu i odgovorno se ponašati,

– pri susretu sa zmijom važno ostati je smiren, pokušati zaobići zmiju ili je uplašiti udarcima nogom/ štapom u tlo,

– ne treba hvatati zmiju, niti pokušati da je povredite,

– u slučaju ugriza potrebno je potražiti pomoć lekara.

Treba imati na umu da su zmije deo prirodnog bogatstva, važne za očuvanje ekosistema i imaju izuzetnu ulogu u kontroli glodara.

