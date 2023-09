Šta se sve događa u telu kad prestanete da pijete kafu

Kofein, supstanca koja se nalazi u mnogim pićima i prehrambenim proizvodima, čini sastavni deo svakodnevnog života većine ljudi širom sveta.

Otprilike 85 odsto odraslih Amerikanaca redovno konzumira kofein, često više puta dnevno, pri čemu kafa dominira kao glavni izvor ovog stimulansa. Bez obzira da li želite da iznenada prestanete da pijete kafu ili samo da smanjite unos kofeina, odluka da prestanete da pijete kofein može imati brojne kratkoročne i dugoročne posledice po vaše zdravlje.

U zavisnosti od težine vaše zavisnosti od kofeina, mogli biste doživeti intenzivne simptome odvikavanja, jer, ne zaboravimo, kofein je psihoaktivna supstanca. Najbolje je postepeno smanjivati unos kofeina, posebno ako konzumirate više šoljica dnevno, jer čak i oni koji piju samo jednu šoljicu kafe dnevno mogu iskusiti simptome odvikavanja.

Iako neki od sledećih neželjenih efekata mogu biti neprijatni, važno je napomenuti da će većina negativnih efekata trajati samo nekoliko dana. Postoji mnogo razloga zbog kojih biste mogli da razmislite o smanjenju unosa kofeina, uključujući njegove efekte na nivoe energije, san, varenje i druge aspekte vašeg života.

Glavobolje – često neželjeni gosti

Kofein ima dvostruki efekat na glavobolju. Ne samo da je njegova konzumacija povezana sa češćim glavoboljama, već i zaustavljanje unosa kofeina može izazvati glavobolju.

Ovu situaciju dodatno komplikuje činjenica da se kofein često koristi kao sredstvo za ublažavanje glavobolje.

Redovna konzumacija kafe može dovesti do sužavanja krvnih sudova, što dovodi do smanjenog protoka krvi. Kada prestanete da pijete kafu, krvni sudovi se šire do normalne veličine, što može privremeno da izazove glavobolju. Ako se suočavate sa glavoboljom zbog odvikavanja, izbegavajte lekove protiv bolova koji sadrže kofein.

Gubitak težine – neočekivani bonus

Bez obzira na to da li redovno konzumirate kafu, gazirane sokove – uključujući dijetu, ili neka druga pića koja sadrže kofein kao što su energetska pića, zaustavljanje konzumiranja kofeina može dovesti do gubitka težine.

Redovno konzumiranje kofeina može da utiče na sivu masu mozga

Dok obična kafa sadrži samo oko dve kalorije po šoljici, aditivi poput mleka, šećera i sirupa za kafu mogu dodati ozbiljne kalorije. Ovo može dovesti do postepenog povećanja telesne težine tokom vremena.

Studija iz 2021. objavljena u časopisu Američkog medicinskog udruženja povezala je konzumaciju dijetalnih gaziranih pića sa povećanom željom za slanom hranom kod gojaznih osoba, što bi moglo dovesti do neželjenog povećanja unosa kalorija. Međutim, zaustavljanje konzumiranja kofeina može pomoći u suprotnom smeru i doprineti gubitku težine.

Varenje – moguća konstipacija

Kafa je poznata po tome što stimuliše probavni sistem, a zaustavljanje konzumacije kofeina može dovesti do manjih gastrointestinalnih nepravilnosti kao što je zatvor.

Kofein može da stupi u interakciju sa mikroorganizmima koji naseljavaju naša creva, što podržava varenje. Dakle, zaustavljanje konzumacije kofeina može izazvati manje problema u kupatilu.

Na sreću, redovna konzumacija vode i ishrana bogata vlaknima, uključujući voće, povrće, orašaste plodove i žitarice od celih žitarica, mogu pomoći u održavanju normalnog varenja.

Opšte blagostanje – više opuštanja i bolji san

Isključivanje kofeina može pomoći u smanjenju nivoa stresa. Kofein je poznat po tome što izaziva stres i anksioznost, a izbacivanje kofeina iz vaše ishrane može vam pomoći da se osećate smirenije i manje pod stresom, piše Eating Well.

Takođe, možete očekivati poboljšanje kvaliteta vašeg sna. Kofein ima direktan uticaj na naš ciklus spavanja i buđenja, a ovi efekti mogu trajati satima. Izbegavanje kofeina u potpunosti smanjuje rizik od poremećaja sna i pomaže telu da prirodno prepozna kada je vreme za odmor.

Povećan osećaj pospanosti i letargije

Smanjenje energije takođe može reagovati na prestanak konzumiranja kofeina, barem tokom prvih nekoliko dana. Simptomi odvikavanja od kofeina mogu uključivati smanjenu budnost, osećaj pospanosti i mentalnu maglu.

Zbog toga, priprema pre potpunog prestanka može biti korisna za smanjenje šanse za pojavu ovih neprijatnih neželjenih efekata. Postepeno smanjenje unosa kofeina može pomoći vašem telu da se prilagodi na manje stimulansa.

Zubi bez mrlja

Jedna od prednosti prestanka konzumiranja kofeina je da se oprostite od mrlja koje kafa i druga pića sa kofeinom mogu ostaviti na vašim zubima. Američka stomatološka asocijacija smatra da su kafa i napitci sa kofeinom neke od najštetnijih namirnica za zube jer mogu da nagrizu zubnu gleđ, prenosi N1 Zagreb.

U zaključku, odvikavanje od kofeina može imati niz različitih efekata na vaše telo, uključujući glavobolje, gubitak težine, promene u varenju, smanjenje stresa,bolji san, povremeni osećaj pospanosti, zdraviji, a samim tim i lepši osmeh.

Važno je napomenuti da će ovi efekti varirati u zavisnosti od vaših individualnih navika i vašeg tela. Bez obzira na razloge za smanjenje unosa kofeina, postupno smanjivanje može pomoći da se neželjene nuspojave svedu na minimum, omogućujući vam postupno prilagođavanje na bezkofeinski stil života, piše N1.info.rs.

