Šta se svetli oko crne rupe? (foto)

😳Um buraco negro é uma região no espaço onde a força de atração da gravidade é tão forte que a luz não é capaz de escapar. A forte gravidade ocorre porque a matéria foi pressionada em um espaço minúsculo. Essa compressão pode ocorrer no final da vida de uma estrela. Alguns buracos negros são o resultado de estrelas mortas.😳 __ Como nenhuma luz pode escapar, os buracos negros são invisíveis. No entanto, telescópios espaciais com instrumentos especiais podem ajudar a encontrar buracos negros. Eles podem observar o comportamento de materiais e estrelas muito próximos dos buracos negros. __ Texto: @cosmos_week Imagem: google e nasa