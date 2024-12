Šta vaši prijatelji misle o vama? Test ličnosti otkriva istinu, da li ste spremni da je čujete? (foto)

Testovi ličnosti su idealna distrakcija koja vam takođe nudi neka nova saznanja o sebi. Smatraju se svojevrsnim asistentima u oblasti samoanalize jer zahvaljujući njima možete dublje zaroniti u svoj unutrašnji svet i bolje razumeti ko ste sada, koje kvalitete posedujete, ali i na čemu biste još mogli da radite u kako biste se nadogradili i dovršili.

Pre nego što počnete, razbistrite um, odmaknite se od svega što vam oduzima pažnju, a ako je potrebno, na trenutak zatvorite oči i udahnite duboko. Zatim pogledajte ilustraciju ispod. Šta ste prvo primetili? Vaš izbor nudi nova znanja.

Sunce

Odabir Sunca znači da vam je često stalo do mišljenja drugih. Obratite pažnju, jer to znači da se ograničavate, ali i da to proizilazi iz straha. Strah od umanjenja u očima drugih. Zbog toga se često sputavate, i iako to možda ne znate, upravo zbog toga možda nećete moći da ostvarite sve planove koje biste želeli.

Iako ste sjajni u davanju saveta, zapitajte se: da li ga i sami sledite? Znate da čuvate tajne i veoma ste velikodušna osoba, koju drugi smatraju ljubaznom. Čak i potpunim strancima. To znači da je vaš um spreman za otvorenost, ali morate to zaista znati i prihvatiti. Vaša toplina i empatija su retke osobine i pojavljuju se u svakoj interakciji koju imate.

Samo shvatite koliko ste zanimljivi, koliko dubine imate. Nemojte se plašiti da budete u centru pažnje, jer vi to zaslužujete. Podsetite se, kad god je to moguće, da ste ovde da živite u skladu sa svojim namerama, onako kako želite. Podsetite se da je to vaš život i da samo vi donosite odluke o pravcu kojim želite da idete i načinima na koje planirate da to uradite.

Mesec

Niste skloni da kažete „Ne!“, da odbijete nešto ili nekoga. U stvari, uvek ste spremni da pomognete, ali i da pristanete na avanturu. Ne trpite nepravdu i ne trpite licemerne ljude čije ponašanje ne odgovara njihovim rečima. Obećanje vam je izuzetno važno. Za tebe je čovek jak onoliko koliko mu je reč. Dakle, vi sami izvršavate svoje dužnosti veoma odgovorno.

Drugi vas vide kao osobu posvećenu poslu, životnim vrednostima i koja je spremna da nikada ne odustane i uvek ispuni svoje obaveze. Oni vas cene jer ste, pre nego što donesete sud, spremni da sagledate situaciju iz različitih perspektiva, a pre svega da se stavite u tuđe cipele. Tek tada pomažete i ulažete svoje vreme. Smatraju vas mudrim i osobom na koju se mogu osloniti. Ipak, budite oprezni, jer svako ima svoje granice – ponekad morate malo da predahnete i pazite na sebe. Ne zanemarujte sebe.

