Šta žene zameraju muškarcima? Zbog ovih stvari diže im se kosa na glavi, u kući nastaje ’’PAKAO’’!

Žene i muškarci uglavnom imaju različite stavove i poglede na život.

Svaka žena se iznervira i kada njen voljeni ne primeti koliko je truda uložila u uređenje doma. One nikada neće shvatiti da muškarci takve stvari ne primećuju, a čak i kada primete, ne pridaju tome veliki značaj. Uverene su da muškarci nemaju osećaj za stil i da ne cene njihov trud.

Takođe, ako partner ne primeti novu frizuru ili cipele, u kući će nastati „pakao”. S druge strane, ako muškarac odmah primeti novine, to je takođe problem. Prema ženama, on mora da je nešto zgrešio, pa sada to pokušava da ispravi komplimentima.

Žene vole da su nezavisne i da same odlučuju o nekim stvarima, ali ne vole ni muškarce koji im u svemu povlađuju i koji se uvek, ali uvek, slažu sa njihovim stavovima.

Žene ne vole ni kada im se partner bez razloga ne javlja par dana. Odmah pomisle da nešto nije u redu i da ih partner vara. To proizilazi iz činjenice da su žene ubeđene da se muškarci plaše odgovornosti i ozbiljne veze, a od same pomisli na brak i porodicu diže im se kosa na glavi.

Žene bukvalno „polude“ kada shvate da muškarci ne obraćaju mnogo pažnje na svoje oblačenje, izgled i ličnu higijenu.

I za kraj poruka muškarcima: Šta reći, osim da sa ženama morate biti oprezni i pažljivi, a najpametnije je pažljivo odmeriti svaki potez ili izjavu, i to više puta.

Komplikovano, zar ne?

