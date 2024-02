Stalno vam se odvezuju pertle? Evo šta narodna verovanja kažu za to

Ne morate da verujete, samo se setite i priznajte da li imate par srećnih čarapa ili srećnu majicu.

Kada je odeća i oblačenje u pitanju, kod nas važe mnoga narodna verovanja. Zanimljiva tumačenja će neke ljude čak ubediti da stvari ostave kako jesu, jer će sigurno imati sreće.

Neka od najčešćih narodnih verovanja u vezi sa odećom

Nošenje odeće naopačke

Ukoliko obučete nešto od odeće naopako, i to slučajno, taj dan bi nešto trebalo da vas obraduje. Kada vam neko kaže da ste pogrešno obukli komad odeće, samo se nasmešite, i nikako se ne presvlačite kako bi odeću namestili kako treba, jer će vas sreća pratiti tokom celog dana ako ostavite stvari kako jesu.

Dugmad

Ukoliko imate neparan broj dugmića na odeći, to bi trebalo da vam donese posebnu sreću. Ono što u narodu važi još vezano za dugmiće jeste da ukoliko pronađete dugme, samo ga stavite u džep jer će vam to doneti još sreće. Zanimljivo je i verovanje da ako nekome poklonite dugme, to važi kao simbol prijateljstva, pišu novosti.rs.

Odeća sa tufnama

Kružići na odeći, prema verovanju, privlače novac jer svojim oblikom podsećaju i sami na novčiće. I zato, brzo do ormara kako biste izvadili neki komad na tufne, pare će ubrzo biti na računu.

Nošenje plave odeće

U nekim delovima sveta se smatra da je plava boja magnet za uspeh. Pošto je nebo plave boje, nošenje iste simbolizuje stapanje sa nebom koje je pak simbol beskraja i beskrajnih mogućnosti. Poznato je i da mlada na dan venčanja treba da nosi nešto plavo za sreću.

Cipele

Ukoliko se pertle na vašoj obući uporno odvezuju, po narodnom verovanju to znači da ćete dobiti dobre vesti putem pošte. Jednom u životu poklonite cipele nekom, jer ukoliko to ne učinite u sledeće životu ćete hodati bosi, kažu stara verovanja.

