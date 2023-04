Stari običaji zlata vredni: Kako da se novac odomaći u kući?

Srpska narodna baština obiluje verovanjima kako da novac u kuću prizovemo i da ga sačuvamo. Ako ste ikada zatražili finansijski savet od nekog svog starijeg ukućana, saznali ste da se novac prijatelju ne pozajmljuje utorkom i da ćete šefu povišicu tražiti isključivo sredom, tokom radnog dana. Takođe vam je sigurno skrenuta pažnja da bi sve poslove koji se tiču novca trebalo obavljati samo tokom jutra, jer večernje i noćne kalkulacije ove vrste vode u propast. Ovo su neka manje poznata narodna verovanja.

Novac u džepu kaputa i dobrosusedski odnosi

U džepove kaputa u ormaru stavite sitan papirni novac, na primer 10 ili 20 dinara, ali ni slučajno nemojte stavljati novac u probušene džepove. Komšijama nemojte pozajmljivati so ili hleb, jer će tada finansijska sigurnost preći njima. Inače, za so je vezano još jedno verovanje: naime, na dnu slanika stavite dve – tri kovanice, a zatim naspite so. Ovo narodno verovanje vezana je i poslovica: Koliko zrna soli, toliko para u kući!

Kovanice u džepu i velika novčanica kao pelcer

Kovanice trebate čuvati, a novčanik vam nikad ne sme biti prazan – barem par kovanica uvek morate imati sa sobom. U kući uvek mora biti jedna velika novčanica koju morate čuvati bar godinu dana, kako bi se napunila vašom energijom i počela privlačiti drugi novac.

