Staro verovanje: Zašto nikako ne smete da dodirnete LAKAT kada ga udarite?

Verovanja kažu da udarac u lakat ima posebno značenje. Naime, stara verovanja kažu da ako se uradite u ovaj deo tela, neko vas potajno želi.

Ima dosta varijanti ovog predskazanja, pa tako neko kaže: „Doći će vam gosti“, „Spavaćete u tuđem krevetu“. Ali nikako ne smete da držite lakat rukom dok vas bol ne popusti.

Naravno, u pitanju su samo verovanja, te ako ste se udarili u lakat, malo će vas boleti i to je to.

Mnogi su uvereni da to je „bapska priča“ koju je neko pustio u jednom selu pa se s kolena na koleno to prenosilo. Počelo je kao šala, ali što se više puta ponavljalo vremenom je okolina krenula da usvaja i danas postoje ljudi koji veruju u to.

Vodite računa o svom laktu, a momci će vas želeti i gosti će vam dolaziti udarili se vi ili ne.

