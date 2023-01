Stavila je ovo pored kreveta pre spavanja, probudila se preporođena

Obožavate miris limuna? Znate li šta se dešava kada ga iseckate i stavite kraj kreveta?

Aromaterapija je dokazala da je limun čudo jedno. On nije samo voće, on je magičan sastojak koji može da podstakne fiziološke reakcije u telu. Bogat je hranljivim materijama, kao što su vitamin C, A i B, bakar, mangan, kalcijum, kalijum, magnezijum i moćnim antioksidansima, dobar je za kožu i mnoge druge organe.

Jedno istraživanje dokazalo je da stavljanje narezanih kriški limuna pored krevet noću može da otkloni probleme s disajnim putevima, da poboljša kvalitet vazduha i san.

Zahvaljujući njegovim detoksikacijskim i antibakterijskim svojstvima, limun je prirodni prečišćivač vazduha i poboljšava njegov kvalitet.

Miris limuna smiruje nervni sistem i smanjuje osećaj napetosti i stresa, otpušava nos -miris citrusnog voća otvoriće disajne puteve i pomoći vam da lakše dišete, a samim tim i da lakše zaspite. Pritom, udisanje mirisa limuna tokom spavanja može da umanji bol, poput glavobolje i reumatoidnog artritisa, a poznata su i njegova svojstva regulisanja cirkulacije i snižavanja krvnog pritiska, što je takođe naučno dokazano.

Seckanje limuna na tanke kriške i ostavljanje u prostoriji preko noći pomoći će u ublažavanju problema sa disanjem (astma, prehlada ili alergije).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.