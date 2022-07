Stišavate li radio dok parkirate: 5 „glupih“ situacija u kojima ćete se sigurno prepoznati

Možda nismo svi spremni da priznamo ovo, ali postoji mnogo neprijatnih situacija i smešnih stvari koje nam se svakodnevno događaju. Verujte nam, niste jedini koji vode zamišljene razgovore u kupatilu ili se svađaju sa šefom dok su sami u automobilu!

Ipak, možda vam bude lakše da priznate drugima šta ste i vi doživeli kad pročitate šta je sve moguće…

Poslali ste poruku na pogrešan broj

Nije tako strašno poslati poruku pogrešnoj osobi, ali ako je pošaljete osobi koja nikako nije smela da je pročita, to je skroz druga priča! Baš ste suprugu želeli da napišete da mu je sestra naporna i svojeglava, stisnuli ste Pošalji i videli da je uspešno uručena – suprugovoj sestri.

Slušate šefa na sastanku, a odjednom slina na bradi

Ne želite da priznate? To je ok, ali mi znamo da vam se nešto slično sigurno dogodilo. To su situacije kada vam je nejasno odakle slina? Nije da ste u restoranu i prilikom čitanja ponude, gladni, slinite nad slikom baklave. Recimo da se radi o situaciji kad je mozak zaboravio da usta imaju funkciju zaustavljanja sline. Čudno, ali događa se…

Puštate pesmu opet jer niste bili koncentrisani

Jedna od vaših omiljenih pesama je upravo završila, ali postoji jedan problem – niste je zapravo pažljivo slušali. Pa šta uraditi? Jednostavno – pustite ju opet kako biste se potpuno koncentrisali ovog puta. Ovaj postupak često događa i kod čitanja nekog udžbenika ili knjige – sto puta „pročitate“ jednu te istu stranu i opet niste zapamtili ni reč.

Dajete savete, onda kažete „Ne znam“

Može u pitanju da bude vaš najbolji prijatelj, partner, mama, neko koga ste tek upoznali, ali kad vas pitaju za savet vi ne želite da budete odgovorni niti u kom slučaju za posledice svoje trenutne pameti pa izustite sigurnu frazu „ne znam“ nakon prethodnog opširnog savetovanja. To je OK, sigurno je sigurno.

Utišavate muziku dok parkirate

Možete voziti satima dok muzika trešti u automobilu, ali kad je u pitanju parkiranje, priča se menja drastično. Ne postoji nešto što više smanjuje koncentraciju od glasne muzike dok pokušavate da se uparkirate u prazno mesto. Isto se odnosi i kad je u pitanju traženja nečije kuće. Očigledno tišini poboljšava vid – ko bi rekao…

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.