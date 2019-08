Stiv Džobs lažirao svoju smrt? „Živ je, a ovo je dokaz“ (foto)

Na društvenim mrežama nedavno se proširila fotografija muškarca koji izgleda identično kao pokojni Stiv Džobs, i neki korisnici mreža počeli su da sumnjaju da je jedan od osnivača Epla zapravo živ i da se krije u Egiptu gde je fotografija i nastala.

There’s a conspiracy theory that Steve Jobs faked his own death to lead a simple life in Egypt. This is a photograph posted this week. I am skeptical that he would do this. But this photo does get you wondering. 🤔

If it isn’t him, it is evident that we all have doppelgängers. pic.twitter.com/5m2Eop4bEt

