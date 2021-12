Stiže vremenski preokret! (foto)

Vremenska prognoza za naredne dane nam donosi hladno vreme, a meteorolog Đorđe Đurić je, pored detaljnih podataka, saopštio i kakva će biti novogodišnja noć.

Po njegovoj prognozi, očekuju nas veliki temperaturni šokovi.

„Decembar je, kalendarski i prvi dan zime, pa su u skladu sa tim i temperature jutros bile prave zimske. Minimalna jutarnja temperatura kretala se u većem delu Srbije od -10 do -2, na Kopaoniku je bilo -16 stepeni, a u Sjenici -20. Zahvaljujući uticaju ‘toplotnog ostrva’, koje se dešava pri mirnim i stabilnim vremenskim uslovima (anticiklonalnom vremenu), centar Beograda kao velka urbana i industrijska sredina bio je jutros najtopliji sa -2. Maksimalne temperature preći će danas u ‘plus’ i kretaće se od 1 do 4. U prilog visokom vazdušnom pritisku, niskim temperaturama i vremenu bez vetra, išlo je i veoma izraženo zagađenje vazduha širom Srbije“, piše Đurić.

Stiže otopljenje

Njegova vremenska prognoza nam predviđa još jednu ledenu noć između srede i četvrtka, uz temperature od -12 do -4, na Pešteru do -15, a u četvrtak tokom dana će početi otopljenje sa zapada i to usled advekcije toplije vazdušne mase.

„Ako je za utehu i koliko je, inače, klima blaža na našem području, govore i podaci da je danas na severu Švedske -35, a u Moskvi -21. Iako je prva asocijacija na Moskvu polarne temperature, to i nije baš tako, jer Moskva zahvaljujući blizini Atlantika (iako je on udaljen čak 2000 km) ima veoma blage zime u odnosu na Sibir i krajnji severoistok Rusije gde su prosečne temperature zimi i do -60, dok je u Moskvi prosečna maksimalna temperatura u decembru -2 , dok je tokom januara oko -4. Moskva i severnija područja poslednjih godina beleže mnogo veći rast srednjih temperatura u odnosu na području na nižim geografskim širinama, pa su tako zime već u ovom periodu za nekoliko stepeni toplije u proseku u odnosu na pre 20–30 godina“, kaže Đurić i dodaje da je slična situacija i u Srbiji i u mnogim drugim predelima sveta i to zahvaljujući konstantnom porastu globalne temperature od kraja sedamdesetih godina 20. veka.

Prema rečima meteorologa, vremenska prognoza nam od petka u svim predelima Srbije donosi osetno toplije vreme – biće umereno do pretežno oblačno.

„U petak suvo, u subotu kiša na severu Srbije, u nedelju ponedge i u ostalim predelima, a početkom sledeće sedmice kišovito, ali veoma toplo u svim predelima. Iako su pljuskovi sa grmljavinom veoma retka pojava u zimskom delu godine, usled očekivane sinoptičke situacije biće mogući ponegde. Oblačni i padavinski sistemi biće uticaj premeštanja dolina preko naših područja. Maksimalna temperatura već u petak i do 17, u Beogradu do 15 stepeni, samo se u Negotinskoj Krajini i na jugu očekuje hladnije. Duvaće i pojačan jugozapadni vetar i biće “fenskog efekta“, kaže on.

„Nakon današnjeg veoma zagađenog vazduha, od petka do kraja ove godine zahvaljujući sinoptičkoj situaciji imaćemo i više nego dobar kvalitet vazduha. Kako se i na planinama preko 1000 metara očekuju kiša i temperature od preko 10 stepeni, sneg bi se na ovim visinama naglo topio. Kada je reč o Kopaoniku, trenutna visina snežnog pokrivača je 93 cm, ali i pored naglog otapanja od petka do sredine sledeće sedmice, ostaće i više nego dovoljno snega, a nove količine snega očekuju se već od 29. decembra. Ipak, do tada jak južni vetar i toplije vreme neće ići na ruku skijašima, ali bi do novog snega zasigurno ostalo oko pola metra snega, zahvaljujući veoma obilnim količinama snega tokom većeg dela decembra“, kaže Đurić.

Zahlađenje za Novu godinu

S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za kraj decembra u Srbiji od 1 do 5, od petka, pa sve do sredine sledeće sedmice temperature u Srbiji biće za 10 do 15 stepeni više od proseka za kraj decembra.

„Sredinom sledeće sedmice u Jadranskom moru formirao bi se ciklon, koji bi našem području i dalje donosio kišu i veoma toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana, a u košavskom području duvao bi jak jugoistočni vetar. Ipak, kako se u sredu, 29. decembra očekuje njegovo premeštanje preko našeg područja dalje na istok, Srbija bi se našla u hladnom sektoru ciklona, pa bi došlo do avkecije osetno hladnije vazdušne mase i temperature bi opale za desetak stepeni, a kiša bi i u nižim predelima prešla u susnežicu i sneg, ali bi sneg bio prolaznog karaktera. Prema trenutnim prognozama, u novogodišnjoj noći temperature u gradovima bile bi koji stepen ispod 0°C, na planinama u ‘jačem minusu’. Za sada bi bilo suvo“, zaključuje Đurić.

