Što je skuplji, to je opasniji: Ovaj modni detalj nosimo svakoga dana, a utiče na pojavu raka

Skuplji brendovi opasniji od jeftinijih

Novo istraživanje pokazuje da remeni na pametnim satovima mogu sadržati perfluoroalkil i polifluoroalkil supstance (PFAS), hemikalije povezane sa problemima plodnosti, rakom i drugim zdravstvenim problemima.

Ove hemikalije, koje su poznate i kao „večne hemikalije“ zbog njihove sposobnosti da se ne razlažu u telu i okolini, prisutne su u mnogim proizvodima, od tkanina i nelepljivih tiganja do kozmetike. Takođe, one su pronađene u vazduhu, vodi, ribi i zemljištu širom sveta, a studije su ih povezale sa urođenim defektima, rakom prostate, bubrega i testisa, kao i sa problemima plodnosti i rakom.

Skuplji brendovi opasniji od jeftinijih

U novom istraživanju testirane su 22 različite marke pametnih satova, pri čemu je otkriveno da 15 njih sadrži PFAS. Iako istraživači nisu otkrili koji su brendovi testirani, primetili su da je veća verovatnoća da skuplji brendovi sadrže visoke nivoe ovih toksina u odnosu na jeftinije modele.

Pametni satovi postali su ključni u revoluciji velnesa, jer sve više ljudi koristi ove uređaje za praćenje podataka o spavanju, vežbanju i pulsu. Prema procenama, oko 21 odsto odraslih Amerikanaca i 35 odsto Britanaca nosi pametne satove, često i do 11 sati dnevno, što znači da bi milioni ljudi mogli biti svakodnevno izloženi ovim hemikalijama.

Looking to give a fitness tracker or smartwatch this holiday season? New University of Notre Dame research reveals a hidden concern: the wristbands on these popular products might expose wearers to the harmful “forever chemicals” known as PFAS. https://t.co/SxDVSck8xi

— EWG (@ewg) December 19, 2024