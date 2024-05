‘Što više čovek ima u sebi, manje mu treba spolja’ Citati poznatog mudraca su pouka za život!

Artur Šopenhauer, jedan od najistaknutijih nemačkih filozofa, poznat je po svojim dubokim i često mizantropskim razmišljanjima. Njegova filozofija koja je prava pouka za život, koja se oslanja na iracionalizam i pesimizam, često nas podstiče na razmišljanje o suštini ljudskog postojanja i prirode sveta.

Evo nekoliko mudrih citata ovog fascinantnog mislioca

„Pametni ljudi ne traže toliko samoću, koliko izbegavaju gužvu koju prave budale.“

„Preterano čitanje ne samo da je beskorisno, jer čitalac u procesu čitanja pozajmljuje tuđe misli i asimiluje ih gore nego da ih je sam pomislio, već je i štetno za um, jer ga slabi i uči da crta ideje iz spoljnih izvora, a ne iz sopstvene glave.“

„Ko pridaje veliki značaj mišljenju ljudi čini im preveliku čast.“

„Vera i znanje su dve skale: što je jedna viša, to je niža druga.“

„Siromah, nemajući čime da se ponosi, grabi se za jedino moguće i ponosi se nacijom kojoj pripada.“

„Ako sumnjate da je neko lagao, pretvarajte se da mu verujete, onda on laže još grublje i biće uhvaćen. Ako u njegovim rečima ima istine koju bi želeo da sakrije, pravi se da ne veruješ; on će iskazati ostatak istine.“

„Retko razmišljamo o onome što imamo, ali uvek brinemo o onome što nemamo.“

„Što više čovek ima u sebi, manje mu treba spolja, manje mu drugi ljudi mogu dati.“

„Svako u drugom vidi samo ono što je sadržano u njemu samom, jer to može da shvati i razume samo u meri svog sopstvenog intelekta.“

