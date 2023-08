Stomatolog rešio dilemu: Da li treba kvasiti četkicu pre stavljanja paste

Postoje dve grupe ljudi na svetu – oni koji pokvase četkicu pa stave pastu i oni koji pastu direktno stave na suvu četkicu.

Stomatolog je otkrio da kada je reč o oralnoj higijeni, postoji jedna jednostavna stvar koju možete da učinite kako biste osigurali da pravilno brinete o svojim zubima. Naime, sve što bi trebalo da učinite je da umočite četkicu pre nego što stavite pastu na nju.

„Kvašenje četkice pre pranja zuba ključno je iz nekoliko razloga. Prvo, vlažna četkica pomaže delotvornijoj distribuciji paste za zube, osiguravajući bolje pokrivanje površina zuba. To rezultira poboljšanom efektnošću čišćenja i temeljnim uklanjanjem kamenca i ostataka“, objasnio je za Yahoo dr Pajal Bala, vodeći stomatolog i klinički direktor Quest Dental.

Dr Bala je potom objasnio da kvašenje četkice takođe može da osigura da četkanje bude što blaže za zube i desni.

Drugo, kvašenje četkice omekšava čekinje, čineći iskustvo četkanja nežnijim prema desnima i gleđi, smanjujući rizik od iritacije ili oštećenja, objasnio je stomatolog.

„Dodatno, vlaga pomaže da aktivira sastojke paste za zube, čime se poboljšava njihova delotvornost u borbi protiv bakterija i održavanju oralne higijene. Kvašenjem četkice za zube možete da poboljšate celokupno iskustvo četkanja i postignete bolje rezultate oralnog zdravlja, čineći to jednostavnim, ali dragocenim korakom u vašoj svakodnevnoj rutini nege zuba“, rekao je dr Bala.

Opasnosti „suvog pranja“

Stomatolog je takođe objasnio neke opasnosti suvog četkanja.

„Pranje zuba suvom četkicom može da ima nekoliko negativnih učinaka na vaše oralno zdravlje i celokupnu rutinu nege zuba. Suve čekinje mogu biti abrazivnije prema zubnoj gleđi, dovodeći do postepenog trošenja. S vremenom to može da izazove osetljivost zuba i poveća rizik od karijesa i propadanja zuba“, dodao je.

Takođe je istakao da suvim četkanjem takođe mogu da se iritiraju desni, što dovodi do iritacije, crvenila i upale. To može da izazove nelagodu i poveća verovatnoću povlačenja desni. Kvašenje četkice pomaže stvaranju pene sa pastom za zube, što poboljšava njene sposobnosti čišćenja, kaže on.

Potom je objasnio da suvo četkanje takođe može da bude nedelotvoran način uklanjanja kamenca.

„Pranje suvom četkicom može da rezultuje nedovoljnim uklanjanjem kamenca i ostataka hrane sa vaših zuba i desni. Kamenac je lepljivi film bakterija koji se formira na zubima. Korišćenje suve četkice za zube možda neće dovoljno ukloniti kamenac, što povećava rizik od bolesti desni i problema s zubima“, istakao je.

Dr Bala je tada upozorio da nedovoljno četkanje takođe može da dovede do lošeg zadaha i čak promene boje zuba.

„Osim toga, suvo četkanje može brže da istroši čekinje vaše četkice za zube, smanjujući njen životni vek i efektnost na duge staze. Nedovoljno uklanjanje kamenca zbog suvog četkanja može da izazove nakupljanje bakterija, što uzrokuje loš zadah ili halitozu. Bez pene od paste za zube, suvo četkanje možda neće delotvorno u uklanjanju površinske mrlje na zubima, što s vremenom može da dovede do promene boje“, rekao je, a prenosi Nova.

Zato se pobrinite da nakvasite četkicu pre nego što perete zube ili biste mogli da imate negativne posledice kasnije. Važno je zapamtiti da je briga o oralnom zdravlju jednostavna, ali ključna navika, koja može značajno da doprinese vašem celokupnom zdravlju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.