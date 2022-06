Stop toksičnim vezama: 3 načina da se spasete manipulatora jednom zauvek

Bez obzira koliko bili lepi, šarmantni ili uspešni, uvek postoji mogućnost da će neko pokušati da izmanipuliše vašim osećanjima

Emocije i zaljubljenost skoro uvek nam pomute um – zato se i kaže da je ljubav slepa. Kad volimo skloni smo idealizovanju, pa čak i one osobe koje uopšte nisu dobre po nas. U tim trenucima ne vidimo nečije mane i slepi smo i na signale upozorenja.

Koliko god bili pametni, privlačni, harizmatični neko, jednostavno, neko jednostavno neće ceniti vaše kvalitete. Da biste izgradili zdrave odnose i veze morate poraditi na sebi.

Toksične veze nas iscrpljuju, narušavaju samopouzdanje – u suštini, apsolutno nikakve koristi nemamo od takvih veza. Najbitnije jeste da ih na vreme prepoznate kako biste prestali sve dublje da ulazite u začarani krug.

Kako sprečiti toksične veze i odnose?

1. Radite na samopoštovanju i samopouzdanju

Što više sumnjate u sebe i svoju posebnost, to ćete biti veći „magnet“ za osobe koje će iskoristiti to! Morate osvestiti sebe, svoje uspehe i prihvatiti u potpunosti i vaše dobre i loše strane. Kada postanete svesni koliko vredite i drugi će vas više ceniti. Manipulatori obično iskorišćavaju vaše slabosti upravo protiv vas, a to vam nije potrebno u životu.

2. Samoća je nekada bolja od veze

Kada naučite da ste dovoljne same sebi i da vaša sreća ne zavisi ni od jedne osobe u vašem životu, paradoksalno zvuči, ali privući ćete više muškaraca. Potrebno je zavoleti život i prilike koje pruža, a ne pogrešno vezivati sreću za drugu osobu. Uživajte u životu i svim prilikama koje vam pruža. Ako po svaku cenu srljate u vezu, nećete upoznati sebe, a postoji i velika mogućnost da ćete završavati u lošim vezama sa ljudima koji vas ne poštuju.

3. Ne tražite izgovore za loše ponašanje

Nemojte nalaziti izgovore za ponašanje vašeg partnera ako se konstantno zbog njega osećate nedovoljno voljeno, zapostavljeno i u drugom planu. Osoba do kojoj je suštinski stalo do vas neće dozvoliti da se tako osećate! Ako mu niste prioritet u mnogim situacijama, sakriva vas od bliskih ljudi, odlaže stalno viđanja i dogovore – takva osoba vam nije potrebna u životu.

