Stručnjaci savetuju kako sprečiti da vam promena sata ne uništi san

Ako vas zimsko vreme zbunjuje, niste sami. Lekari prijavljuju porast srčanih udara za 24 odsto (SAD) svaki put kada se kazaljke pomeraju napred, i smanjenje od 21 odsto kada se kazaljke vrate unazad u jesen.

Učestalost povreda na radnom mestu takođe se povećava u ponedeljak nakon što se satovi pomeraju u proleće, pošto zaposleni imaju u proseku 40 minuta manje zatvorenih očiju prethodne noći. Studije su čak pokazale da letnje računanje vremena može dovesti do kratkoročnog povećanja depresivnih epizoda. To je sve zato što ometa naš raspored spavanja — a dobar san je jedna od najvažnijih stvari koje sebi možemo dati.

Ali ima nade. Stručnjaci za spavanje kažu da postoje bolji načini da se smanji uticaj promene vremena na vaše telo, raspored i opšte blagostanje. Evo njihovih saveta za preživljavanje, tako da se osećate motivisanije da maksimalno iskoristite to dodatno jutarnje svetlo.

1. Polako prilagođavajte svoj raspored

Počnite odmah da pripremite svoje telo za vremensku promenu, kaže dr Bendžamin Smar. On predlaže da pomerite vreme spavanja i buđenja za 15 minuta svakog dana (i ostatak rasporeda u skladu s tim) kako biste izvršili promenu, tako da se vaše telo može postepeno prilagođavati, prenosi N1.info.hr.

2. Bez alkohola

Iako alkohol može učiniti da se osećate pospano, on zapravo sprečava vaše telo da se dobro odmori, kaže Smar. To remeti REM ciklus i može uzrokovati da se često budite tokom noći. Zato nemojte misliti da će vas dodatna čaša vina učiniti da se onesvestite – to vam zapravo neće pomoći da se osećate odmornije.

3. Nema jakog svetla

Jarka svetla varaju vaš mozak da pomisli da je vreme da ustanete, pa pokušajte da ih izbegnete da počnu u kasnim popodnevnim satima ako ste zabrinuti da će promena vremena uticati na vašu sposobnost da zaspite. Tanuja Hamilton, doktorka za spavanje, kaže da počnete da prigušujete svetla najmanje 30 do 60 minuta pre nego što odete u krevet, posebno plava svetla kao što je telefon.

4. Preskočite popodnevnu kafu

S obzirom da vas kofein drži budnim, Hamilton predlaže da popodne izbacite pića koja sadrže kofein, barem dok se vaše telo ne prilagodi promeni vremena. Čak i ako ne osećate zujanje, i dalje možete ležati budan.

5. Nemojte odlagati budilnik

Dok količina sna koja vam je potrebna i kada se vaše telo prirodno umori zavisi od vašeg ličnog cirkadijalnog ritma ili hronotipa, spavanje ujutro nakon promene vremena može odložiti sposobnost vašeg tela da se prilagodi, kaže Hamilton. Najbolje je da se što pre krenete na dosledan raspored.

6. Odremajte sa oprezom

Ako se osećate pospano sredinom popodneva, ovo je prirodno. „Kao ljudi, svi se osećamo umorno u isto doba dana, između 14 i 16 časova“, kaže Smar. „Sasvim je prirodno da želimo da se malo odmorimo tokom ovog perioda. Međutim, ograničite spavanje na najviše 30 minuta i nemojte spavati prekasno u toku dana jer kasnije nećete moći da zaspite.

7. Vežbanje

Pokretanje krvi ranije tokom dana može vam pomoći da se umorite tako da vaše telo bude spremno za udar na vreme. Ali nemojte raditi vežbe visokog intenziteta neposredno pre spavanja jer biste mogli biti previše razbuktali da biste zaspali. Ako je veče jedini put kada se možete oznojiti, stručnjak preporučuje vežbanje pažljivosti ili meditacije pre spavanja kako biste usporili mozak.

8. Izbegavajte kasne i obilne obroke

Pošto vaše telo mora da radi prekovremeno da bi ga svarilo, jedenje bogatog, teškog obroka neposredno pre spavanja može poremetiti vaš san. Stručnjaci umesto toga preporučuje laganu užinu od integralnih krekera i sira ili šaku orašastih plodova, tako da vas gunđanje stomaka ne drži budnim.

9. Koristite svetlo u svoju korist

Kada vaše telo ne želi da se probudi, način na koji to radite može napraviti veliku razliku.

„Buđenje uz svetlo, hladno belo osvetljenje može biti malo uznemirujuće“, objašnjava Keti Čoi, predsednica Bulbrite-a. „Zato je buđenje uz svetla koja oponašaju izlazak sunca prirodnije i pomaže vam da se osećate spremnije da se probudite u poređenju sa iznenadnim udarom jakih svetla ili glasnim alarmom. Ako ne možete (ili ne želite) da se probudite uz pravo sunce, pokušajte sa pametnim osvetljenjem koje ga oponaša.

10. Izbegavajte pospanu vožnju

Bez obzira koji od ovih saveta primenite, pazite na pospanu vožnju ili rukovanje mašinama posle zimskog računanja vremena. Smar ističe da je obično potrebno nekoliko dana da se telo prilagodi promeni vremena, što dovodi do više nesreća u narednim danima. Budite oprezni i ako se osećate pospano, razmislite o zajedničkom prevozu ili stopiranju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.