Stručnjaci tvrde: Slušanje ove pesme moglo bi ljudima da spasi život (video)

Pesma Tejlor Svift mogla bi pomoći ljudima da im spasi život, smatraju stručnjaci.

Američko udruženje za srce pesmu You’re Losing Me proglasilo je savršenom za izvođenje kardiopulmonalne reanimacije (CPR), odnosno tehnike spašavanja života koja je korisna u mnogim hitnim slučajevima u kojima je nekome prestalo da radi srce, piše CNN.

Ima 103 otkucaja u minutu, što se smatra pravim tempom za ponovno pokretanje srca kompresijama grudnog koša. Objavljena prošlog meseca, pesma 33-godišnje pop zvezde čak uključuje i stih: „Ne mogu da nađem puls, srce mi više neće kucati“.

Pesme uz koje se izvodi CPR

Ljudima koji vide nekoga kome je potrebna CPR savetuje se da pozovu hitnu pomoć i masiraju srce u ritmu pesme. Trenutno je Staiin’ Alive grupe Bee Gees najpopularnija pesma za CPR, ali Tejlorova pesma bi mogla da postane nova himna prve pomoći.

Ostale pesme sa 103 otkucaja u minuti uključuju S Club Party od S Cluba 7 i Don’t Get Me Wrong od The Pretenders-a. Australijski savet za reanimaciju takođe preporučuje korišćenje pesama preko 100 otkucaja u minutu za kardiopulmonalnu reanimaciju.

