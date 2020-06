Stručnjaci za snove savetuju da preko dana jastuk držite u FRIŽIDERU

Da li ste ikada pre čuli savete stručnjaka da svoj jastuk držite u frižideru dok ne dođe vreme za spavanje?

Ako vam je noću vruće i ne možete da zaspite, evo nekoliko predloga kako da se rashladite i sebi olakšate noć.

Izbegavajte da nosite pidžame od veštačkih materijala, već se držite onih od pamuka ili svile. One, tvrde stručnjaci, održavaju temperaturu tela bolje nego kada spavate goli.

„Telo normalno oslobađa toplotu kroz kožu ruku, lica i stopala u večernjim časovima, i to obično traje do otprilike četiri sata ujutru“, kaže direktor edinburškog Centra za spavanje i autor knjige „Spavajte čvrsto“, Kris Idžikovski.

Ako nešto ometa prirodno smanjenje telesne temperature, teže ćete zaspati. Ipak, Idžikovski naglašava da u trenutku kada se telesna temperatura oslobodi do određene tačke, moguće je da „spadne“ do te mere da se probudite od hladnoće.

Zato je važan izbor materijala kojim se pokrivate. Najbolje je da pokrivač i dušek budu od prirodnih vlakana, kao što je pamuk. Oni će najbolje „pratiti“ temperatutu vašeg tela, hladeći vas kada je pretoplo i grejući kada je to potrebno.

Ovaj ekspert za spavanje predlaže i da preko dana držite u frižideru jastuk na kome spavate, do vremena kada ćete leći u krevet jer ćete tako lakše zaspati, piše britanski „Gardijan“.

Kada legnete, pokušajte da malo raširite ruke i noge, kako bi vam bilo prijatnije i ne biste dodatno grejali sami sebe.

Neka vazduh cirkuliše u prostoriji – koristite ventilator, klimu ili jednostavno otvorite prozor i vrata. Preko dana spustite roletne i navucite zavese kako se prostorija ne bi previše zagrejala, a prozor otvorite tek uveče, kada sunce zađe.

Ako se u toku noći budite jer vam je vruće, stavite ruke i ručne zglobove pod mlaz hladne vode nekoliko minuta i nakon toga se vratite u krevet.

