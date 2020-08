Studentkinja napisala samo jednu rečenicu u eseju – dobila je desetku (foto)

Jedna studentkinja je dobila odličnu ocenu za svoj esej, ali ono što je sve oduševilo je način na koji je dobila tu ocenu.

Alison Garet imala je zadatak da napiše rad o filmskom klasiku „Borilački klub“ iz 1999. godine, u kojem glavne uloge tumače Bred Pit i Edvard Norton. Napisala je rad na zadatu temu, ali on uopšte nije bio ono što je profesor očekivao. Trebalo je da napiše esej od minimalno 500 reči, ali je studentkinja na kraju predala rad koji je imao samo jednu rečenicu.

U eseju je jednostavno pisalo: „Prvo pravilo borilačkog kluba glasi: Ne smete pričati o borilačkom klubu.“

Kada je predavala esej, u komentaru je dodala kratki tekst: „Videla sam priliku i iskoristila sam je. Ne mogu reći da mi je žao jer to bi bila laž. Da li sam ponosna? Da.“

