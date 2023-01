Stvari koje treba uraditi svako veče, menjaju život

Oslobodite se konstantnog glasa u glavi koji vas muči svako veče i ne da vam da spavate. Koji stalno govori o problemima, o iscrpljujućim odnosima, koji kritikuje i prosuđuje, i vas i druge. Glasa koji stalno brine o svim mogućim stvarima i projektuje najcrnje scenarije. Oslobodite se svega i pobrinite se za sebe i svoje duhovno zdravlje! Evo jednostavnih tehnika kako!

Brinite se o sebi

Odličan način za poboljšanje vašeg mentalnog zdravlja. Možda će vam trebati za to nekih 15 minuta. Nema potrebe da se osećate krivima zbog toga što provodite vreme fokusirajući se samo na sebe.

Idite u šetnju

Priuštite sebi kupku

Bavite se omiljenim hobijem

Slušajte omiljenu muziku

Čitajte

Pripremite ukusno jelo

Igrajte se sa svojim ljubimcem

Planirajte odmor za sledeći vikend

Provodite vreme s ljudima koje volite

Ako posle napornog dana sedite na kauču jedno pored drugog s telefonima u ruci – to nije to. Ljudski kontakt je izuzetno koristan i fizički i emocionalno. Uzrokuje otpuštanje oksitocina – koji pomaže da se smanji stres, povećava osećaj sigurnosti, a čak i smanjuje nivo kortizola. Planirajte unapred. Koordinirajte raspored i oslobodite veče/vikend, ako je potrebno. Organizujte specifične aktivnosti. Nemojte samo da kažete „hajde da radimo nešto“, planirajte nešto specifično

Isključite tehnologiju

Slušajte. Moraćete da uložite vreme i energiju kako bi naučili kako da stvarno komunicirate s nekim, kako bi stvarno znali i razumeli šta se događa u njihovim životima. Ne potcenjujte vrednost usputnih rečenica kao što su „dobro jutro“ i „kako si“. Čak i kada se ne možete lično sresti, pošaljite poruku.

Razbistrite um

Svako veče treba „isključiti“ i ponovno uključiti svoj um. Oslobodite se onog konstantnog „glasa u svojoj glavi“ koji vam govori o svim stvarima o kojima bi trebalo da brinete. Meditacija je najjednostavniji i najbrži način da se opustite i raščistite vaš um. Posle napornog dana i nekoliko minuta meditacije pružiće vam mnoge neposredne koristi kao što su bolje raspoloženje, manje stresa i manje mentalnog brbljanja.

Pošaljite naredbu podsvesti

Rešenje određenog problema leži upravo u lucidnim snovima, u podsvesnom, onom momentu u kojem odjednom jasno vidimo rešenje situacije.

„Nikada nemojte ići na spavanje bez naredbe vašoj podsvesti“ – Thomas Edison. Uobičajena praksa za mnoge od najuspešnijih ljudi na svetu da ciljano usmeravaju delovanje svog podsvesnog uma dok spavaju. A, evo i kako: odvojte nekoliko trenutaka pre nego što odete u krevet kako biste meditirali i zapisali ono što pokušavate da postignete. Prema Edisonovim rečima, napravite neke „zahteve“. Zapišite ta pitanja i misli na papir. Što su pitanja konkretnija, jasniji će biti vaši odgovori. Dok spavate, vaš podsvesni um će početi da radi na tim stvarima

Izračunajte i izvestite

Stavite svoja iskustva i misli na papir. Odvojte vremena koliko god je potrebno. To će vam pomoći da izbacite osećanja, smirite se, pogledate širu sliku, da razumete bolju sliku i izgradite svoj mir.

Zapišite datum svaki put kada zapisujete događaj

Uzmite vremena koliko vam je potrebno

Nemojte previše razmišljati

Čuvajte (i ponovno čitajte) ono što ste napisali

Budite iskreni sa sobom

Recite “hvala”

Praktikujte zahvalnost jer povećava nivo sreće, utiče pozitivno na vaš imuni sistem i jača vaše veze, a takođe vam može pomoći da postignete kvalitetniji i bolji san. Stoga, svake noći kad legnete u krevet, prisetite se svega na čemu ste zahvalni. Ili, još bolje, zapišite to. I to vam neće uzeti previše vremena. U stvari, samo tri minuta zapisujte u svoj dnevnik 1-3 stvari za koje ste zahvalni (ili samo jednostavno razmišljajte o tome). Nemojte preterivati, neka bude lično i neka to bude nešto za šta ste stvarno zahvalni. To može biti nešto malo.

Pripremite se za sutra

Ako želite da izbegnete stres sledećeg dana, planirajte svoj dan unapred:

Pripremite svoju torbu

Odaberite šta ćete obući

Pripremite doručak i ručak

Vizualizujte svoj dan

Ako postoji nešto malo što možete uraditi danas umesto sutra – uradite to

Pospremite

Dovoljno je nekoliko minuta da pospremite svoju kuću, tako da se probudite u urednom prostoru. Razmišljajte o tome kako ćete se dobro osećati kad budete ujutro ušli u čistu kuhinju. To je ono što popravlja raspoloženje.

Idite u krevet po uobičajenoj rutini

Odvojte malo vremena za opuštanje pre odlaska u krevet i idite u krevet u isto vreme svaki dan. Večernja rutina će osigurati da sledeći dan budete srećni i produktivni.

