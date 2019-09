Sudnji dan je blizu: Ovo će nas sasvim sigurno ubiti

Sudnji dan, to je premisa nove knjige Brajana Volša „End Times: A Brief Guide to the End of the World“ u kojima je autor, analizirajući brojne zaključke i istraživanja stručnjaka, došao do zaključka koja vrsta katastrofe je najverovatnija da pogodi svet, a samim time dovede i do kraja ljudski rod.

– To su katastrofe takvih razmera kakve nikada pre nismo globalno iskusili. Crna smrt (kuga), Drugi svetski rat, ništa se nije približilo scenariju sudnjeg dana i tome o čemu pričamo – izjavio je Volš za Popular Mechanics.

U svojoj fascinantnoj i zastrašujućoj verziji moguće budućnosti, pisac, koji je inače naučni novinar i urednik uglednog časopisa Time, ocenio je moguće događaje ocenama od 1 do 10, u kojima 1 znači da imamo dobre šanse za preživljavanje barem u nekoj meri, dok 10 znači da smo izbrisani, prenosi Express.hr.

1. Globalno zagrevanje

Faktor apokalipse: 3

Iako globalno zagrevanje svakako oblikuje moderan svet, i zbog njega nam je sve toplije, opasnije, imamo manje hrane, samo po sebi teško da će dovesti do apokalipse, smatra Volš.

Prema ovom scenariju, apokalipsa može uslediti isključivo kao rezultat nepromišljenog delovanja ljudi i štete koju su sami naneli planeti. Naučnici tvrde da se globalno zagrevanje kao fenomen pojavilo nakon početka industrijske ere, a nivo ugljen-dioksida povećao se za 50 posto u proteklih 150 godina.

To je dovelo do povećanja prosečne temperature, a efekti toga su vidljivi na smanjenju ledenog pokrivača u arktičkim oblastima. Prema istraživanju NASA, područje Arktika bi u potpunosti moglo biti bez leda do leta 2040. g., a otapanje leda s Grenlanda bi povećalo nivo mora za šest metara – što bi imalo veliki uticaj na civilizaciju.

2. Dominacija veštačke inteligencije

Faktor apokalipse: 6

Ovo je scenario u kom je najteže oceniti verovatnoću uništenja, ističe Volš, koji poput Elona Maska smatra da u tome postoji realna pretnja za čovečanstvo.

Skoro 100 godina nakon što se prvi androidni robot pojavio u klasiku „Metropolis“ Frica Langa, stvoreni su prvi humanoidni roboti koji mogu pomagati ljudima. Iako mnogi misle da roboti nikad neće biti sposobni za misli i ponašanje za koje nisu programirani, veruje se da se rizik za njihovu dominaciju povećava kako oni postaju sve kompleksniji i napredniji. Prema hipotezi „Grey Goo“, nanoroboti bi mogli postati dominantne sile u svetu u kojem će ljudi biti građani drugog razreda.

3. Pandemija

Faktor apokalipse: 2

Uprkos ranijoj pojavi smrtonosnih virusa, poput prve pojave H1N1 virusa koji je ubio pet posto ljudske populacije, ljudi generalno smatraju da danas žive u sigurnijem i zdravijem svetu i da nas napredak medicine štiti od globalnih pandemija.

Međutim, druga epidemija H1N1 virusa 2009. godine dokazala je da grešimo i da se rizik bolesti povećava usled masovnog uzgoja životinja jer se stvaraju savršeni uslovi za mutaciju virusa i stvaranje novih jedinjenja.

Već danas, neke bakterije i virusi postali su otporni na postojeće tretmane, pa postoji realna pretnja pojave bolesti od koje se nećemo znati kako da se odbranimo.

4. Asteroid

Faktor apokalipse: 2

Šanse da veliki asteroid udari u Zemlju su realno niske, ali ovo se ipak navodi kao jedan od verovatnijih scenarija apokalipse. Pretpostavlja se da svakih 500.000 godina Zemlju udari asteroid prečnika unutar do jednog kilometra, a zavisno od njegove veličine posledice mogu biti katastrofalne – megacunamiji visoki 100 metara koji bi uništili sva obalna područja, niz seizmičkih i klimatskih nesreća poput globalne zime ili pak sloja prašine koji bi godinama mogao da prekriva Zemlju.

Smatra se da je asteroid Chicxulub prečnika 10 km koji je pogodio Zemlju pre 65 miliona godina uništio 75 posto oblika života na našoj planeti.

5. Supervulkan

Faktor apokalipse: 6

Supervulkan se definiše kao vulkan sposoban da izbacuje masu veću od 1000 km3 i to su vulkani po 100 puta veći od Krakatoa, Sv. Helene ili Pinatuboa. Postoji konsenzus u naučnim krugovima koji kaže da je takav scenario skoro neizbežan i da bi mogao da ugrozi ljudsku civilizaciju kao što je bio slučaj sa „Toba katastrofom“ – erupcijom supervulkana pre 70.000 godina za koju se pretpostavlja da je uzrokovala globalnu vulkansku zimu i zbrisala 60 posto ljudske populacije sa Zemlje. Danas se smatra da je potencijalno najopasniji Yellowstone Caldera.

Poslednja erupcija super vulkana u Yellowstone Nacionalnom parku bila je pre 600.000 hiljada godina, pa naučnici predviđaju da će, ako do nje ponovno dođe, dve trećine SAD-a biti uništene. Oblak vulkanskog pepela u potpunosti bi „izbrisao“ sav biljni svet i stvorio sloj debljine oko tri metra, a i ostatak sveta ne bi izbegao posledice, a pretpostavlja se da bi nastupila velika glad (prema procjeni UN-a rezerve hrane u svetu bi potrajale tek 72 dana) kao i oružani sukobi.

6. Smrt Sunca

Faktor apokalipse: 9

Ako će na Zemlji još uvek biti ljudi za 5,4 milijarde godina, vrlo je verovatno da će biti svedoci smrti Sunca. Budući da ono nema dovoljno mase kao supernova, ono će iskoristiti sav vodonik iz svog jezgre i duvaće se dok mu se prečnik ne poveća 30 puta pa će tako postati crveni div.

Ta faza potrajaće oko dva miliona godina, s brojnim solarnim olujama, topljenjem leda na Zemlji i podizanjem nivoa mora od oko 60 metara pri čemu će se naša planeta pretvoriti u planetu sličnu Merkuru – a sva će civilizacija nestati.