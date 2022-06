Suluda računica podelila ljude: Čistačica zarađuje 1.000 evra mesečno?

Cene svega i svačega svakodnevno skaču, ali cifra koju kućne pomoćnice navodno traže po satu, neke ljude je uznemirila.

Ljudi, je li vama normalno da za sat vremena posla kućna pomocnica traži 6 evra? Dakle, računica je jasna – 48 evra dnevno × 22 radna dana, ispade plata preko 1000 evra?!?! Ma daj, nemojte me zajebavat…

Polemika se na Tviteru povela nakon konstatacije da je šest evra po satu mnogo i da je to zapravo mesečna plata oko 1.000 evra.

Tvrdnju potkrepljuju time što su neka druga zanimanja, na primer – ljudi koji rade u prosveti, znatno manje plaćeni.

Koliko je meni poznato, ne rade one 8h dnevno 22 dana nego po potrebi, nemaju toliko posla, ukoliko i ne kuvaju, decu čuvaju i rade bukvakno sve od nabavke, peglanja do kuvanja i čišćenja, a ako to sve rade 4clanoj porodici, onda je i malo…realno.

