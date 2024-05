Sumnjao da ga žena vara pa odlučio da je uhvati u prevari: ‘Istina je bila još gora!’

Jedan čovek se požalio kolumnistkinji lista The Sun, Dear Deidre, o tome kako je sumnjao da ga žena vara. „Kada mi je prijatelj rekao da me žena vara, krenuo sam da je uhvatim u zamku. Tako da sam jednog dana namerno došao kući rano sa posla – i našao je u krevetu kako ima seks sa dvojicom muškaraca“, započeo je pismo. Razumljivo, bio je šokiran i ljut i nije razgovarao sa njom više od nedelju dana, prenosi The Sun.

„Toliko sam šokiran i ljut što nisam razgovarao sa njom više od nedelju dana. Ja imam 42, a ona 39. U braku smo deset godina. Sumnjao sam da me vara mesecima, ali sam nisam želeo da verujem u to. Bila je tajnovita, neljubazna i nekomunikativna. Tada mi je prijatelj rekao da mu je žao ali da je pronašao profil moje žene na sajtu za upoznavanje“, nastavio je.

U početku je bio ljut na njega i rekao mu da mora da greši, ali deo njega je znao da govori istinu. Naime, on je kamiondžija i često nije dugo kod kuće, što njegovoj supruzi, kako sam rekao, daje dosta mogućnosti za aferu. „Trebalo je tada da se suočim sa njom, ali nisam imao hrabrosti. I u svakom slučaju, verovatno bi lagala. Pa sam joj prošle nedelje rekao da odlazim na tri dana, a otišao sam samo na dva. Trećeg dana, došao sam kući sredinom popodneva. Čuo sam zvukove iz spavaće sobe iznad. Popeo sam se i otvorio vrata. Na moj šok, bila je u krevetu ne samo sa jednim, već i sa dva momka koji su potrčali dole i izašli pre nego što sam nekoga udario. Od tada nisam mogao da pogledam svoju ženu, a kamoli da razgovaram sa njom, ali sam previše ljut i povređen“, napisao je on.

Deidre je odgovorila da razume da je on šokiran i ljut, ali da izbegavanje žene samo produžava bol i bedu i da se situacija neće rešiti sama od sebe. „Ne kažete da li želite da pokušate da to rešite. Ali u svakom slučaju, sada je vreme za razgovor. Ona to očigledno želi. Budite iskreni sa njom u pogledu svojih osećanja, recite joj koliko se osećate izdano i pitajte je zašto je odlučila da vara Biće teško savladati slike onoga što ste videli, ali ako oboje želite da ponovo izgradite poverenje i učinite da vaš brak funkcioniše, uzmite u obzir i savetovanje za parove“. savetovala je.

