Supruga fudbalera smanjila grudi, ismevali su je zbog njih (foto)

Ke Kerkhops, supruga ofanzivca Napolija, Driesa Mertensa, požalila se pratiocima na Instagramu na uvrede koje je dobijala zbog velikih grudi.

„Neverovatno slobodno se osećam jer me reči ‘velike grudi’ više ne dodiruju. Nikad neću zaboraviti kada su te dve reči u školi počele da se vezuju uz mene. Pukom slučajnošću zvanom genetika tokom jednog letnjeg raspusta sam dobila velike grudi i moj prvi dan u 3. razredu srednje škole nije mogao da prođe nezapaženo. Smejali su mi se iza leđa, osećala sam se užasno, kao da mi se ceo svet raspada (verujte, ne raspada se!). To je samo deo odrastanja i svi to moraju da prođu. Bila sam tinejdžerka, nisam ni poljubila dečka, a drugi učenici su me vređali i ismevali me. Sećam se da im je moja majka govorila da može da ih bude sramota i da bi takve stvari u budućnosti mogle da se dogode i njihovoj deci“, napisala je Kat.

Pre četiri godine supruga belgijskog fudbalera priznala je se podvrgla operaciji smanjivanja grudi, a takođe je otkrila i neke pikanterije iz bračne postelje.

„U javnosti pokušavam da se ponašam kao dama, ali u krevetu sam ekscentrik. Smatram da ako imaš samopouzdanja u seksualnom životu, onda su ti sve ostale stvari u životu takođe dobre. Volim da to radim na neobičnim mestima, kao što su voz i kupatilo. Baš volim da to radim… A plastična hirurgija? Da, moram da priznam da sam je koristila u prošlosti, morala sam da smanjim grudi. Bile su prevelike.“

