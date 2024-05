Supruga milionera savetuje žene kako da osvoje bogataša: Mozak? Kome on treba?

Linda Andrade je supruga bogatog meksičkog poduzetnika Rikija Andradea koju na Instagramu prati 164 miliona pratilaca, a nedavno je objavila video u kojem je podelila bizarne savete ženama kako privući pažnju bogataša.

„Trošite mnogo više novca nego što je potrebno, ponašajte se kao da ste najlepše u prostoriji čak i ako verojatno niste i ponašajte se glupo. Mozak? Kome on treba?“ poručila je influenserka.

„Ja bih radije bila neovisna“, „Tvoj sadržaj je smeće, ljudi ovo definitivno ne bi trebali gledati“, „Obožavam tvoj smisao za humor“, „Istina je sve što govori“, samo su neki od komentara ispod njene objave.

Linda često na Instagramu pokazuje kako izgleda život supruge milionera. Nedavno je otkrila da mesečno troši više od pet hiljada dolara na izgled i njegu. Mnogi su je kritikovali da se rasipa novcem.

Riki Andrade imao je samo 21 godinu kada je napustio svoj posao i posvetio se marketingu. Brzo je naučio nove veštine i do 23. godine zaradio je svoj prvi milion. Vlasnik je Market Masters Academyja, gde obučava ambiciozne preduzetnike kako bi im pomogao u napredovanju u karijeri.

Posao ga je spojio s Lindom. Brzo su se zbližili i venčali. Linda je takođe preduzetničkog duha. Pokrenula je brend ženske mode i šminke Luxe By Linda. Danas vodi lečilište u Kaliforniji, Flip Your Look. Oboje na osnovu svojih firmi zarađuju milione, prenosi Index.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.