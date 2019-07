Svaka vam čast: 9 znakova da ste duhovni sazreli

Možda ste primetili neke promene u svom životu i načinu razmišljanja, ali niste znali odakle je to došlo i zašto. Neke stvari su pokazatelj da duhovno rastete i napredujete!

1. Svest vam se širi

I dok ste do nedavno bili deo gomile, živeli za novu epizodu popularne sapunice, veselili se slušanju vesti, odlasku u prodavnicu… Sada kao da je sve to izbledelo. U poslednje vreme to vas ne okupira toliko, kao da je nekako nestao interes, a pojavili su se novi – poput razmišljanja kuda ovaj svet vodi, hoće li ga ljudi uništiti, kako ga spasiti, je li to uopšte moguće? Počeli ste više da saosećate sa ljudima i životinjama, više vas pogađa nepravda… Počinjete da se osećate kao da više niste deo mase, već da razmišljate drugačije.

2. Prestali ste sve da definišete

Više ne osećate snažnu potrebu da za sve pokušavate da pronađete definiciju – svaku stvar, čoveka ili događaj da strpate u neku grupu ili okarakterišete na neki način. Počeli ste da shvatate da su prosvetljena iskustva potpuno subjektivna i ne mora svako da ih doživljava kao vi. Više nemate toliko očekivanja od svega i svakoga, i ne zamarate se time kao ranije.

3. Primećujete svaki detalj

Intenzivnije nego pre primećujete ljudska raspoloženja, motive, razloge, promene energije u prostoru, promene pritiska u vazduhu… Ako neko ima skriveni motiv ili vam ne govori istinu, osetićete to u njegovom glasu. Svesni ste da se ljudi užasavaju toga da ih drugi pročitaju, pa mnoge stvari koje primetite, zadržite za sebe.

4. Ne uklapate se u svet oko sebe

Recimo, odlazite na posao, sedite za računarom od 9 do 17 i osećate da vam to uništava dušu, isisava sav život iz vas. Ali, nije posao kriv za to, već to što niste kao drugi ljudi. Užasno vam je naporno da slušate površne razgovore i tračarenje, a noćna mora vam je pomisao na godišnju zabavu koje organizuje firma za koju radite. Radije biste bili kod kuće, pijuckali nešto, čitali knjigu ili pogledali dobar film. Vi jednostavno niste na istoj talasnoj dužini kao većina ljudi koji vas okružuju, ali ne možete da se izolujete od njih, i to vas iscrpljuje.

5. Najradije biste išli u prirodu

Čini vam se kao da vas šuma zove i jako vam je teško da odolite tom zovu i ne izgubite se među drvećem. Kada vam neko ponudi šetnju prirodom i odlazak u kupovinu ili druženje uz čašu piva, radije ćete otići u prirodu, bez imalo dvoumljenja. To ne znači da ne uživate u druženju ili obilasku prodavnica, već da ste ušli u duhovni stadijum kada više vremena volite da provodite sami, okruženi mirom i zvukovima prirode – tako se punite pozitivnom energijom, a um vam se pročišćava od svega negativnog što se nataložilo u njemu.

6. Gubite prijatelje

To nije ni čudo obzirom da ste se promenili i postali prosvetljeniji od drugih. Sada dobro znate ko ste i šta želite. Ljudi koji vas okružuju primetili su tu promenu i neki od njih su se počeli pomalo da se udaljavaju od vas. Sa druge strane, u vaš život će početi da ulaze novi ljudi koji su na istoj talasnoj dužini s vama, uz koje ćete se osećati dobro i ispunjeno.

7. Pomalo ste zbunjeni

Sve promene koje su se dogodile u vama, a događaju se i dalje, unele su pomalo zbrku u vašu glavu pa se osećate zbunjeno. Dogodilo se to da se vaš fizički život nije toliko puno promenio, koliko se to dogodilo u vašem mentalnom stanju. Vaš um ispunio se beskrajnim borbama, dosadom, frustracijama… Ali, koliko god to bilo naporno, to je dobra stvar koju neki nazivaju „tamnom noći duše“, koja vodi duhovnom napretku i pronalasku mira. Izgubili ste svoju prošlost i izlečili stare rane. Postajete sve slobodniji, ali vaš ego nije previše srećan zbog toga, pa pokušava da sabotira duhovni put kojim koračate – to su zapravo njegovi zadnji trzaji i zato razloga za brigu nema.

8. Imate opak smisao za humor

Ako ste ikada videli intervju sa Dalaj Lamom, verovatno ste primetili da on i njegovi budistički prijatelji znaju da budu vrlo humoristični. Naime, kada vaš um ne vidi dramu, već njime vlada mir, tada ste sposobni da se smejete svemu i svačemu i jasno vidite i smešnu stranu apsurdnosti ovog sveta.

9. Niko ne može da vam uništi raspoloženje

Shvatate smisao svog života i možete da kontrolišete svoje misli. Upravo iz tog razloga ljudi više ne mogu da vam unište raspoloženje kao nekad, ne mogu svojom lošom energijom da utiču na vašu pozitivnu. Idete svojim putem kroz život bez obzira na sve!