Svaka ima više od 100 godina! 3 drugarice otkrile tajnu dugovečnosti – muškarci su posebno bitni

Dejzi (103), Irena (101) i Filis (103) otkrile su svoje tajne dugog života, što uključuje držanje „mlađeg muškarca u blizini“.

Tri drugarice, Dejzi, Irena i Filis žive u istom domu za stare u Manor Lodžu u Čelmsfordu, Eseks, imaju više od 100 godina svaka i kažu da se i dalje smeju i „uživaju u životu punim plućima“.

Svaka od njih je prošla kroz svoj težak život, uključujući svetske ratove i gubljenje voljenih.

Međutim, sada kažu da su sreća, to što su ostale aktivne, provođenje vremena sa porodicom, izlazak na svež vazduh i priroda, njihove tajne za dug život.

Dejzi Tejlor, koja ovog meseca puni 104 godine, rekla je da maksimalno koristi svaki dan i da voli što ima svoju veliku porodicu oko sebe.

– Svi se srećemo i uživamo u životu, radujem se tome. Živim život punim plućima. Uvek sam u pokretu, ne volim da sedim. Sedenje u stolici zapravo nije moj način funkcionisanja zapravo, ali sada je došlo do toga! Negovatelji me zaokupljaju – kaže Dejzi, koja ima dve ćerke, jednog sina, 10 unučadi i 23 praunučadi i priznaje da je oduvek volela da bude aktivna.

Njeni negovatelji kažu da ona „šeta do i iz trpezarije i veoma je brza u aktivnostima“.

– Volim da radim stvari. Joga, ples, vožnja bicikla, uvek sam bila na časovima vežbanja i druženje sa ljudima je lepa stvar – navodi Dejzi i kaže da je svog muža Ramona upoznala sa samo 19 godina tokom plesa. Venčali su se 39 godina pre nego što je on preminuo, sa samo 60 godina. Međutim, ona priznaje da „ima dečaka u drugom lokalnom staračkom domu, koji ima 96 godina.“

