Svima nam je sudbina namenila po cvet koji simboliše naš karakter, otkrijte koji je vaš

Mnoge drevne kulture veruju da određeno kamenje, boje i cveće imaju posebna značenja i moći, cveće je uvek lepo, ali ponekad ima dublje lično značenje i prožeto je simbolikom.

Kao što mnogi entuzijasti znaju, postoji velika razlika između žute i crvene ruže. Praksa floriografije, stara je hiljadama godina, a njeni koreni sežu do starog Rima.

Cveće ima pozitivna ili negativna značenja, od odbijanja do prijateljstva, tuge do odanosti, sreće do mržnje. A evo i prilike da saznate koji cvet odgovara mesecu vašeg rođenja i šta to govori o vama:

Januar: Karanfil

Kao osobu rođenu u januaru, karanfil će vas možda iznenaditi.

Karanfili predstavljaju moć i nazivaju se „cvetom bogova“. Crveni karanfil ima poseban uticaj, što je savršeno ako ste i vi prilično vatreni. Ali umirujuće boje ovog cveta možda bolje odgovaraju nekim ljudima rođenim ovog meseca.

Bela označava čistoću i sreću, a ružičasta može da simbolizuje besmrtnu ljubav majke.

Februar: Ljubičica

Osobe koje slave rođendan u februaru prepoznaće se u ljubičicama. Prema Farmerskom almanahu, smatralo se da ljubičica simbolizuje skromnost, vernost, večnu ljubav, nevinost i sećanje. Neki je vide i kao simbol mladosti, u bilo kom uzrastu i kao optimizam.

Mart: Narcis

Ako vam je rođendan u martu, vi i vaš rođeni cvet najverovatnije delite neke optimistične osobine. To je zato što prolećni narcisi, botanički poznati kao narcis, predstavljaju sreću, nove početke, nadu i prijateljstvo.

Narcis ima malo sujete povezane sa njim, a možda i vi. Da li povezujete tačke između narcisa i narcisoidnosti? Kako legenda kaže, grčki bog Narcis je bio toliko zadovoljan sopstvenom lepotom da ga je boginja Nemezida namamila usmrt dok je gledao u sopstveni odraz.

April: Bela rada

Ako ste tip koji svaki dan započinje osmehom, vi i bela rada imate mnogo toga zajedničkog. Ljudi rođeni u aprilu mogu odgovarati razigranom, veselom i optimističnom stavu ovog cveta.

Verovatno ćete biti odani i zabavni kao prijatelj ako ste rođeni sa belom radom kao cvetom u mesecu rođenja.

Maj: Đurđevak

Ako je đurđevak vaš cvet koji odgovara mesecu rođenja, delite skromnost i slatke osobine sa ovim kratkovečnim belim lepoticama. Ovo nežno cveće se ponekad pojavljuje u svadbenim buketima, jer predstavlja radost, čistotu i vrlinu. Njegovo botaničko ime se prevodi kao „majski ljiljan“. Ovaj cvet se višestruko pominje u Bibliji, a jedna legenda kaže da su se Evine suze pretvorile u đurđevak kada je izašla iz Edena. Jedna napomena o đurđevaku, kao i mnoge druge otrovne biljke, treba ga držati podalje od kućnih ljubimaca i dece.

Jun: Ruža

Ruža, kraljica cveća, odgovara osobama rođenim u junu. Literatura i pokloni za Dan zaljubljenih pomažu da se održi status crvene ruže kao idealnog znaka za romantiku i ljubav, ali su mnogo fleksibilniji od toga.

Značenje boje ruže uveliko varira i nudi ponešto za svakoga. Bele ruže sugerišu čistoću, žuta znači toplinu, a boja kajsije simbolizuje zahvalnost.

Jul: Lokvanj

Za one rođene u julu, cvet koji im odgovara je lokvanj. On simbolizuje traganje za istinom. Neke od njegovih karakteristika uključuju prosvetljenje, znanje i čistotu.

Za hinduiste i budiste, ovaj cvet predstavlja vaskrsenje, jer se zatvara noću samo da bi se ponovo otvorio tokom dana.

Avgust: Gladiole

Označavajući snažan karakter i moralni kodeks, gladiole su cvet za bebe rođene u avgustu. Cvetne aranžmane za Lavove rođene u avgustu obogatite ovim cvećem, jer oni vole da budu obasuti pohvalama i divljenjem.

Naziv gladiolua nastao je iz latinskog i francuskog i znači „mali mač“, što je možda vizuelna referenca za te prirodne vođe

Septembar: Ladolež

Ladolež je čest cvet na našim poljima a označava deljenje naklonosti i ljubavi, ali prolazne je prolazne prirode. On cveta u vrelini kasnog leta, a važi za mistični, pošto se svaki cvet otvara i zatvara u toku dana. Takođe spada u cveće koje se lako uzgaja iz semena.

Oktobar: Neven

Kreativnost, strast i snaga su karakteristike koje neven deli s onima rođenim u oktobru. Oni su takođe povezani s bogatstvom. Niko ne zna kako je ovo cveće postalo preovlađujuće na oltarima Device Marije, ali teorija sugeriše da su žuti i narandžasti cvetovi dobili naziv „Marijino zlato“ tokom razvoja Engleske, gde su cvetovi bili rasprostranjeni.

Novembar: Hrizantema

Da li ste druželjubivi, veseli i pošteni? Onda imate mnogo toga zajedničkog sa ovom jesenskom kraljevskom obitelji.

Gitelman kaže da hrizanteme takođe odražavaju mudrost i plemenitost i da su „često povezane sa optimizmom , nadom i dugim životom“.

U bašti dodaju bogatu jesenju boju. Hrizantema se ističe kao rezani cvet, koji ponekad traje nedeljama u vazi. Uzgajanje hrizanteme počelo je u Kini u 15. veku, a ovo cveće je poznato po svojim lekovitim i kulinarskim svojstvima. Takođe su poznate u bašti kao dobra biljka za kontrolu štetočina.

Decembar: Božikovina

Božikovina je nekada bila korišćena da otera zle duhove, ali je mnogo optimističnija u savremeno doba. Sreća i optimizam mogu biti neke od osobina koje delite s ovim cetom.

Pre više hiljada godina, ljudi su božikovini pripisivali magična svojstva i verovali da ona pomaže plodnosti i dugovečnosti. Pošto je otporan na munje, zasađen je u blizini domova radi zaštite.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.