Švalera ćete prepoznati po poklonima: Evo šta kupuje ženi, a šta ljubavnici

Dolaze nam praznici, a to je vreme darivanja i zajedništva, ali i period kada mnogi muškarci koji varaju pokušavaju da održe ravnotežu između dva sveta, bračnog i vanbračnog.

Tiktokerka Šenon je nedavno otkrila zanimljivu i možda neočekivanu vezu između muškaraca koji varaju i njihovog izbora poklona za supruge i ljubavnice, prenosi srecna.republika.rs.

Njena iskustva ukazuju da muškarci koji održavaju vanbračne veze često biraju isti parfem kao poklon i za supruge i ljubavnice, tokom praznične sezone. Ovaj paradoksalni izbor može se tumačiti na različite načine, ali jedna od pretpostavki sugerše da muškarci žele održati privid normalnosti i da izbeganu sumnje u svoje postupke.

Ne žele da ih supruge uhvate da mirišu na drugu

Muškarci koji varaju često se suočavaju sa unutrašnjim konfliktima i dilemama, a kupovina istog parfema može biti pokušaj ublažavanja osećaja krivice i stvaranja iluzije da su u stanju održati harmoniju između dva života. Međutim glavni razlog zbog čega muškarci kupuju isti parfem, je veoma prost. Naime, oni ne žele ih supruga uhvati da mirišu na drugu ženu, a to je objasnila i ova Tiktokerka. Čak postoji i tačan parfem koji muškarci koji varaju kupuju i to je uvek Šanelov Koko Madmazel.

„Radim u prodavnici ekskluzivnih parfema i kozmetike od svoje 19. godine. Posle mnogo godina iskustva tačno mogu da procenim šta muškarci kupuju ženama uoči nastupajućih novogodišnjih praznika. To je gotovo uvek njihov omiljeni parfem, skup karmin ili krema za lice koju koriste. Dakle nešto od kozmetike renomiranih brendova. Međutim ponekad se dešava da muškarci kupe dva identična parfema. U 90 odsto slučajeva ispostavilo se da drugi parfem kupuju ljubavnici. Oni ne žele da kada se vrate od ljubavnice ženi, da ih ona uhvati da mirišu na drugi ženski parfem. Zato uvek biraju isti. Čak znam i koji parfem kupuju ženskaroši, to je gotovo uvek Šanelov Madmazel. Nikada to nije Šanel 5, njega kupuju majkama,a parfem za ljubavnice je uvek Koko Madmazel“, zaključila je ona.

