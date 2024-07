Svatko treba započeti jutro jednostavnim napitkom

Iako su se ljubitelji zdravlja dugo zalagali za jedno jednostavno piće od dva sastojka zbog njegovih hidratantnih prednosti, mnogi još uvek nisu svesni značajnog uticaja koji može imati.

Prema nutricionistkinji Aislin Kembridž, jednostavna mešavina nudi brojne zdravstvene prednosti i vredi je uključiti u svoj jutarnji ritual, čak i ako inače niste ljubitelj toplih napitaka.

Prednosti vode sa limunom prevazilaze hidrataciju

„Postoji jedna stvar koju apsolutno svako treba da radi od trenutka kada se ujutru probudi, a to je da pije vodu jer hidrira telo i snižava krvni pritisak. Međutim, ako želite da imate energije i da se osećate dobro, pripremite se i pijte toplu vodu sa limunom, to je magično“, rekla je Kembridž za RSVP Live.

Prednosti vode sa limunom prevazilaze samo hidrataciju. Napitak takođe podržava varenje, jača imuni sistem i promoviše detoksikaciju. Kembridž je takođe istakla važnost pravilnih noćnih navika za bolja jutra.

„Ako pojedete obrok i pokušate da zaspite sat ili dva kasnije, to može da izazove problem jer vaše telo ne može da svari hranu i da se oporavi u isto vreme. To može uticati na vaš san i varenje, što zajedno može imati ozbiljno utiče na vaše raspoloženje, preporučujem najmanje tri do četiri sata nakon obilnog obroka pre nego što odete na spavanje“, zaključuje nutricionistkinja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.