Sve ih je više i u Jadranskom moru: Evo šta morate odmah da uradite ako vas opeče meduza

Jedna od najneprijatnijih uspomena koju možete poneti sa godišnjeg odmora na moru je susret sa meduzom, koja se sve češće viđa i na Jadranu. Svako ko je to doživeo bar jednom u životu kaže da je to jedno od najbolnijih iskustava ikada. Ako se to dogodi, veoma je važno reagovati odmah i brzo.

Lekari iz WebMD-a kažu da je u takvoj situaciji veoma važno odmah izaći iz mora i pokušati zaustaviti paljenje. Isperite opečeno mesto sirćetom, a zatim pincetom uklonite pipke meduza koje su vam ostale u koži. Zatim potopite povređeno mesto u toplu vodu ili se istuširajte pod toplim tušem. Držite opečeno područje u toploj vodi najmanje 20 minuta.

Kasnije možete sebi pomoći tako što ćete na povređeno mesto naneti blagu hidrokortizonsku kremu, a možete koristiti i oralni antihistaminik za ublažavanje svraba i otoka.

Paketi leda i lekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta takođe mogu biti od pomoći, kao i antihistaminici za natečena mesta.

Ako vidite da povreda ne nestaje, obavezno potražite medicinsku pomoć. Obavezno to uradite i ako vas je ubola meduza u blizini očiju.

Nikada nemojte pribegavati kućnim lekovima, kao što su soda bikarbona, alkohol, itd. Istrljajte povređeno mesto peškirom i nikada ne urinirajte po njemu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.