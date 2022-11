Sve vam ide naopako: Ovako vas život upozorava da ste na POGREŠNOM PUTU

„Vaše vreme je ograničeno, zato ga nemojte trošiti živeći tuđi život.“ −Stiv Džobs

Svako se rađa sa vrlinama i talentima. Sa životnom snagom. Ali koji je put kojim treba da idemo? Ono što je dobro za jednu osobu možda neće biti dobro za drugu.

Evo 5 načina na koje vas život upozorava da ste na pogrešnom putu.

1. Sve vam ide naopako

Život izgleda tako lako kada smo na pravom putu. Sve teče. Kada siđete sa puta, sve ide naopako. Počinje da se komplikuje čak i sa najmanjim stvarima. Na putu do posla telefon vam ispadne na pod, dobijete kaznu za pogrešno parkiranje, izgubite ključeve… Možda vas život samo podseća da ste izgubili kontakt sa sobom. Zaustavite se i razmislite o svom sledećem koraku.

2. Često se razbolite

Naše telo je kao produžetak naših misli. Naročito ono što se dešava u našoj podsvesti. Ako ste često bolesni, vaš unutrašnji glas pokušava da vam kaže da ste zalutali i da je potrebno da obratite pažnju na svoje misli i osećanja. Bolest je poziv na hitne promene.

3. Ne želite da pričate o problemima koji vas muče

Zato što vam se odgovori možda neće dopasti. Da li je vaš posao zaista ono što ste želeli? Da li je vreme da krenete dalje? Da li bi trebalo da prekinete vezu jer vas ne ispunjava? Ako obično izbegavate takva pitanja jer se zbog njih osećate neprijatno, onda ste verovatno skrenuli sa puta. Ovo su pitanja koja mogu dovesti do teških odluka koje ne želite da donosite.

Zašto? Proverite dalje u tekstu.

4. Plašite se… često

Plašite se da odete. Iz veze, posla… Plašite se da napravite sledeći korak. Zato što se plašite da nikada nećete pronaći svoju srodnu dušu, jer se bojite da nikada nećete biti uspešni na novom poslu. Bojite se neizvesnosti koja dolazi sa promenom. Za to je potrebna prava hrabrost.

5. Plašite se da oprostite

Ovo je verovatno najteži deo. Prošlost nam pruža izgovore za neuspeh, tako da uvek imamo snažan podsticaj da ne idemo napred. To takođe može značiti da ćete morati nekome da oprostite da biste nastavili dalje. Možda nekome ko to ne zaslužuje. Uradite to za sebe, ne za njih.

Kako ponovo pronaći put ako se izgubite?

Najvažnija stvar koju treba uraditi: slušajte! Slušajte sebe i uklonite sav nered iz života.

Ako vam stomak govori da ste izgubljeni, slušajte ga. Ne brinite da li se to čini logičnim.

Ako vam kaže da krenete putem bez gužve, idite. Znate na šta mislimo, zar ne?

