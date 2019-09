Sve više ljudi pati od neobičnog sindroma, a da toga nisu ni svesni

Skoro svaki stanovnik na planeti žrtva je modernih tehnologija. Mobilni telefon ne ispuštate iz ruku, sve informacije saznajete na njemu, a i računar ili tablet skoro uvek su vam dostupni. Zahvaljujući tehnologiji, vaš posao je lakši, a zadatke obavljate efikasnije. Internet je postao vaš izvor znanja i informacija, dok su mnogima videoigrice omiljena razbibriga.

Međutim, pojedinci su otišli toliko daleko da su postali zavini od tehnologije.

Nažalost, njeno prekomerno korišćenje može ostaviti posledice na vaše zdravlje, naročito na vid. Naime, rezultati pojedinih istraživanja pokazuju da između 50 i 90 posto ljudi koji rade na računaru ima probleme s vidom, a sve to vodi do čestog umora, glavobolje, bolova u vratu i leđima, suvoći očiju, pa čak i do povremenog zamagljivanja vida.

Ovakvo stanje ima i svoj službeni naziv – sindrom kompjuterskog vida. To je privremeno stanje uzrokovano dugim neprekidnim periodima gledanja u ekran računala. Konkretno, do njega može doći ako provodite više od tri sata dnevno gledajući u ekrane različitih uređaja.

Vaše oko stalno radi iste pokrete, a simptomi se ponavljanjem tih pokreta mogu dodatno pogoršati, navodi WebMD.

Iako još uvek ne postoje dokazi da gledanje u ekran uzrokuje trajna oštećenja vida, istraživači su složni da bi trebalo da budete oprezni. Ovaj sindrom može smanjiti produktivnost kod odraslih, a kod dece dovesti do poteškoća u učenju.

Ipak, postoje načini kako smanjiti opasnost.

Prilikom upotrebe računara, monitor neka bude udaljen onoliko koliko je dugačka vaša ruka, a pobrinite se i da je tačno ispred vas. Redovno pravite pauze kako biste odmorili oči, a obratite pažnju i na treptanje. Naime, istraživanja su pokazala da ljudi manje trepću kada su fokusirani na ono što rade na svojim malim ekranima.