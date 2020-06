Sve zbog supruge fudbalera: Amerikanac nazvao Srbiju smetlištem (foto)

Zbog rasističkih ispada svoje supruge Tee Katai, srpski fudbaler Aleksandar Katai dobio je otkaz u Los Anđeles Galaksiju, ali osude, pa čak i one preterane, ne prestaju.

Los Angeles soccer team #LAGalaxy has released Aleksandar Katai over "racist and violent" comments posted by his wife, Tea Katai. https://t.co/AMVCvCW2VY pic.twitter.com/Z1E6ZOhRHo

Srpski fudbaler je u petak isteran iz kluba u koji došao u decembru nakon što je njegova supruga Tea na društvenim mrežama komentarisala dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama i vređala demonstranata koji su na ulicama zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda.

Katai se izvinio zbog svega toga i obrazložio da ne podržava stavove svoje supruge, ali je klub dan posle toga reagovao i dao otkaz 29-godišnjem igraču.

Sada je stiglo novo poglavlje ove priče, i američki producent Tarik Našid osuo je paljbu po Kataijevoj supruzi, ali je uvredio i sve ljude iz Srbije. On je nazvao Srbiju „smetlištem“, a uz taj komentar okačio je fotografiju za koju se ne zna da li uopšte nastala u Srbiji.

The LA Galaxy has parted ways with Aleksandar Katai after his Serbian wife Tea Katai made anti-Black social media posts. She called for the killing of Black protestors, who she also referred to as "disgusting cattle".

BTW, this is Serbia pic.twitter.com/sLUWRUhwjx

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) June 5, 2020