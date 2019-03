Svet ZGROŽEN snimkom ubistva bespomoćnog lava na spavanju (video)

Svi su osudili čoveka koji je ubio lava na spavanju i snimak objavio na internetu.

Na snimku, koji je na svom nalogu na Tviteru prenela i organizacija Protect All Wildlife, vide se dva čoveka koja se prvo šunjaju približavajući se lavu, a zatim ga jedan ubija, nakon čega obojica likuju nad ovim zlodelom.

Prilaze mu nakon što su ga ubili.

„Lep lav. Divno!“, izgovara jedan od njih dvojice.

Ovaj snimak, kao i sam čin dvojice „lovaca“, potpuno je zgrozio svet. Mnogobrojni komentatori na društvenim mrežama osuđuju kukavičko ubistvo, u tom trenutku potpuno bespomoćne, životinje, prenosi Njuz hab.

Pažnja! Video je uznemirujući!

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!

How brave, how sporting – HOW CUNTISH!!!

According to the @NatGeo

magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) March 18, 2019