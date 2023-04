Svi bruje o jednoj od najvećih sramota u istoriji kvizova: „To izgovoriti pred milion ljudi, a gde je obraz?“

Vladimirov karakter i duhovitost dobro su poznati svima koji u Srbiji rado prate kvizove.

Vladimir Krnač je ovaj put u središte pažnje dospeo ne zbog znanja i brzine razmišljanja, već zbog nepravde koja mu je naneta tokom takmičenja u srpskoj verziji kviza „Najslabija karika“.

Ovo je sve što treba da znate o ljudima. pic.twitter.com/qMebXMfDxT — Icelander (@islandjanin) April 12, 2023

Naime, uprkos tome što je na pitanja dao 22 tačna odgovora, što retko kome polazi za rukom, druga dva takmičara odlučila su da ga proglase najslabijom karikom. Ta odluka je u duhu kviza, ali je na društvenim mrežama, pa i u samom studiju, izazvala burne reakcije.

Ono što je usledilo nakon emitovanja, pa i samu poruku voditelja Nikole Koje, nakon što je napustio kviz, Vladimir kaže da je očekivao, ali ne u ovolikoj meri. Nameravao je, da ako pobedi u „Najslabijoj karici“, otputuje u Egipat.

– Očekivao sam podršku, da će se podići prašina, al ovo sve je premašilo sva moja očekivanja. Podrška stiže sa svih strana, sve ovo je zaista lepo od ljudi, rekao je Vladimir, koji svoju porodicu, ženu i četvoro dece, hrani radeći kao građevinar.

Osim podrške, Tviterom su počele da kruže ideje i akcije prikupljanja novca za odmor Vladimira i njegove porodice u Egiptu. Ali, sve ljude dobre volje preduhitrila je Prva televizija, rekavši da će Vladimiru platiti put u Egipat. To mu je saznanje ulepšalo dan i izmamilo osmeh na lice.

– Prihvatiću. Dvadeset godina se takmičim u kvizovima, nije da nisam zaradio, ali uvek je to na kraju imalo neku drugu svrhu. Tako da je Egipat gurnut u drugi plan. Sad kad su mi ponudili, prihvatiću – kaže zadovoljno kroz osmeh.

Raduje ga pažnja malih i običnih ljudi, radnika i zaljubljenika u kvizove. Ipak, ono što ga je najviše dirnulo bila je inicijativa ljudi da mu nađu posao gde se neće mučiti kao na građevini.

– Osećaj je prijatan, nemam pravih reči. Hvala svima na lepim rečima, željama i namerama da mi pomognete. Ali ljudi, stvarno nema potrebe. Trideset godina bez prestanka radim ovaj posao, oduvek sam radio u građevini. Da, teško je, ali je zanimljivo. Imam skoro 60 godina. Za mene je prekasno, prekasno da bilo šta počnem. Opet, to je lepo od njih – kaže Vladimir.

Koliko god da je bio gorak, jer je izgubio zbog taktike, a ne zbog neznanja, kaže da ga poraz neće sprečiti da nastavi sa učestvovanjem u kvizovima.

– Prijaviću se ja. Nije ovaj kviz moja prva avantura, bio sam i pre, znam kako se gubi, ništa novo za mene. To mi je neki hobi. Eto, dečko je počeo da zamuckuje, taktika, kaže. Nije taktika, sine moj. Ti ćeš to izgovoriti pred milion ljudi, a gde je obraz? E, sad, da je to kraj moje avanture u kvizovima – nije, kviz je moja ljubav – kaže Vladimir.

