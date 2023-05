Svi ga mrzimo, ali naučnici tvrde da ovaj kućanski posao ljude čini srećnijim

Pranje sudova je mnogim ljudima mrsko, međutim, jedno istraživanje pokazuje da vas taj posao zapravo može učiniti srećnim.

Istraživanje je otkrilo da pranje sudova može biti dobro za nas ako se izvodi pažlljivo.

Da biste taj posao obavljali pažljivo, potrebno je da budete u potpunosti prisutni u sadašnjem trenutku, da osetite toplinu vode na koži, miris deterdženta za pranje sudova i osećaj posuđa u ruci.

Ovo se može svrstati i u neku vrstu meditiranja, vežbu samu po sebi, ali i u rutinske aktivnosti. Svesnost možete vežbati gde god da idete i šta god da radite.

Studija koju su sproveli istraživači sa Državnog univerziteta Florida u Talahasiju otkrila je da pažljivo pranje sudova može biti terapeutsko i da ta aktivnost ima sposobnost da poveća osećaj blagostanja i da umanji nervozu i anksioznost.

U istraživanju je učestovao 51 učesnik, gde je polovina njih dobila odlomak od 230 reči koji fokusirao na čulno iskustvo pranja posuđa. Ostali su čitali odlomak slične dužine o pravilnim tehnikama pranja sudova. Učesnici su usmeno i pismeno davali svoje interpretacije čitanja, a zatim su oprali po 19 već očišćenih sudova.

Rezultati su pokazali da su oni koji su svesnije prali sudove pokazali veću prisutnost u sadašnjem trenutku, bili su kreativniji, manje nervozni. Pranje sudova nije jedina aktivnost u kojoj možete da vežbate svesnost – bilo koji rutinski posao kao što je pranje veša, usisavanje, skupljanje lišća ili branje voća može biti prilika da usporite i budete prisutni.

Svesnost se ne odnosi na to gde ste i sta radite, već na to kako to radite i kako razmišljate o tome.

