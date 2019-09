Svi mu se smeju: Ovaj čovek ima „genijalnu“ ideju kako da vojska zaustavi uragane (video)

Uragan Dorian, koji je odneo najmanje sedam života na Bahamima, kreće prema Floridi. Meteorolozi kažu da bi u sledećih 36 sati mogao doći opasno blizu istočnoj obali Floride, gde je više od milion ljudi dobilo naredbu o evakuaciji.

Jedan čovek, međutim, ima ideju kako da se zaustavi uragan pre nego što dođe do kopna, zbog čega je postao predmet sprdnje na društvenim mrežama.

From a mobile home park in Palm Bay, this man has some ideas on how the military could stop hurricanes. #HurricaneDorian pic.twitter.com/JAiFJ7QAOc

— tyler vazquez (@tyler_vazquez) September 1, 2019