Svi na slici vide cveće, ali samo će genijalci uspeti da uoče i pčelu za manje od 12 sekundi

Ova optička iluzija naterala je čak i najiskusnije rešavače zagonetki da se češu po glavi.

Samo ljudi sa visokom inteligencijom i očima jastreba mogu da reše ovaj izazov za manje od 12 sekundi.

Uvrnuta optička iluzija prikazuje gomilu šarenog cveća lepo raspoređenog. Ali između ovih cvetova se krije pčela – a vaš posao je da pronađete insekta.

Brain game! How long will it take you to spot the bee in the flowers? pic.twitter.com/CKM1eOeu10

— Apimondia (@apimondia) July 18, 2019