Svi oplakivali pokojnika, a onda je usledio ŠOK (video)

Otac četvoro dece, postao je “poznat” i to posthumno, jer je video sa njegove sahrane postao viralan širom sveta.

Čovek iz Dablina isplanirao je neviđenu šalu pre nego što je umro.

Make them laugh till the very end. #Dublin #Funeral #Legend pic.twitter.com/uaV1LNUrXZ

— Ciarán 🍀 (@Lucky2B1rish) October 13, 2019